快訊

MLB／翻轉歷史上的919！大谷達陣「51-51」創紀錄 興奮喊：永遠不會忘記今天

收到警報別慌！國家防災日演練 今09：21及10：00發布地震和海嘯訊息

涉詐助理費案…民進黨4連霸新北市議員林銘仁遭檢方聲押

iPhone 16來了 中華電董座郭水義：迎接最強 AI iPhone

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
蘋果iPhone 16系列手機今日開賣。記者黃筱晴／攝影
蘋果iPhone 16系列手機今日開賣。記者黃筱晴／攝影

蘋果iPhone 16系列手機20日開賣，中華電信（2412）董事長郭水義，這是史上超強AI的iPhone 16。郭水義率執副林榮賜、個家分公司總經理胡學海一起熱舞開場。郭水義強調，中華電信要以年輕、活力、熱情迎接iPhone 16登台。

郭水義指出，中華電信要以科技的方式迎接iPhone 16，今年上網預約、抽籤，抽到180位果粉分別在北、中、南開賣會場，贈送開賣禮。郭水義宣布，北中南開賣現場，各抽一位果粉，贈送iPhone 16 Pro Max 256G。

中華電信iPhone 16開賣，於台北、台中、高雄三地連線盛大開賣，已經抽出各場次60名幸運果粉（共180名）參與首賣會活動，報到成功即可獲得iPhone 16新機3,000元購物金優惠券與首賣會現場抽獎資格。

中華電信宣布，9月20日上午8點起同時宣布開賣iPhone 16 、iPhone 16 Plus 、iPhone 16 Pro 、iPhone 16 Pro Max，全台近500間指定服務點及中華電信網路。此外，Apple Watch Series 10 、Apple Watch Ultra 2黑色鈦金屬新款於9月20日也於上述指定銷售數據點與網門市陸續開賣。

中華電信推出購機優惠資費，搭配高資費等可零元購機，主打精采5G月繳1,399元，綁約36個月，iPhone 16 Pro Max（256GB）專案價26,300元，搭配舊機回收價加碼再折2,000元、VIP最高折5,000元等，頂規旗艦iPhone 16 Pro（128GB）零元入手（綁約36個月）。

iPhone iPhone 16 中華電信

延伸閱讀

iPhone 16 Pro沙漠色鈦金屬、iPhone 16 Plus湖水綠開箱！3大超實用功能教你這樣用

iPhone 16即將上市 就算有禁令俄國果粉也買得到

搶iPhone 16開賣頭香 工程師備妥帳篷、一家4口輪班

越南人要工作53天 才買得起iPhone 16 美國僅需5.1天

相關新聞

iPhone 16來了 中華電董座郭水義：迎接最強 AI iPhone

蘋果iPhone 16系列手機20日開賣，中華電信（2412）董事長郭水義，這是史上超強AI的iPhone 16。郭水義...

聯發科天璣9400有望10月亮相 法人估今年EPS 66元

聯發科（2454）新款高階旗艦手機晶片天璣9400有望在10月亮相，採用3奈米製程，市場傳聞時間將是10月9日，而法人機...

台積衝鋒 帶旺全球晶圓代工 集邦預期明年整體產值增逾二成

研調機構集邦科技（TrendFroce）昨（19）日發布最新報告指出，台積電先進製程接單持續發威，帶領全球晶圓代工業向前...

晶圓代工 成熟製程價格仍有壓

晶圓代工先進製程需求熱絡，引領整體產業向上發展的背後，成熟製程市況顯得相對領清。研調機構集邦科技（TrendForce）...

瑞儀轉型 跨足超穎光學元件領域 砸百億跨國併購

背光模組大廠瑞儀昨（19）日公告，以約2.847億歐元（約新台幣102億元）收購丹麥公司NIL Technology A...

瑞儀二代出招 打造雙引擎

瑞儀董事長兼總經理王昱超是瑞儀創辦人王本然的獨子，去年接班後即斥資1,450萬歐元（約新台幣4.8億元）收購芬蘭商Nan...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。