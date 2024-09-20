iPhone 16來了 中華電董座郭水義：迎接最強 AI iPhone

蘋果iPhone 16系列手機20日開賣，中華電信（2412）董事長郭水義，這是史上超強AI的iPhone 16。郭水義率執副林榮賜、個家分公司總經理胡學海一起熱舞開場。郭水義強調，中華電信要以年輕、活力、熱情迎接iPhone 16登台。

郭水義指出，中華電信要以科技的方式迎接iPhone 16，今年上網預約、抽籤，抽到180位果粉分別在北、中、南開賣會場，贈送開賣禮。郭水義宣布，北中南開賣現場，各抽一位果粉，贈送iPhone 16 Pro Max 256G。

中華電信iPhone 16開賣，於台北、台中、高雄三地連線盛大開賣，已經抽出各場次60名幸運果粉（共180名）參與首賣會活動，報到成功即可獲得iPhone 16新機3,000元購物金優惠券與首賣會現場抽獎資格。

中華電信宣布，9月20日上午8點起同時宣布開賣iPhone 16 、iPhone 16 Plus 、iPhone 16 Pro 、iPhone 16 Pro Max，全台近500間指定服務點及中華電信網路。此外，Apple Watch Series 10 、Apple Watch Ultra 2黑色鈦金屬新款於9月20日也於上述指定銷售數據點與網門市陸續開賣。

中華電信推出購機優惠資費，搭配高資費等可零元購機，主打精采5G月繳1,399元，綁約36個月，iPhone 16 Pro Max（256GB）專案價26,300元，搭配舊機回收價加碼再折2,000元、VIP最高折5,000元等，頂規旗艦iPhone 16 Pro（128GB）零元入手（綁約36個月）。