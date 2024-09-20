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鴻海 展現區域布局強勁韌性

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）開始在巴西生產新款iPhone 16，再次凸顯鴻海集團因應地緣政治風險，以及供應鏈多元化策略下，展現全球區域布局的韌性。

業界分析，全球布局、多元產品、早期跨入先進技術的三大策略，讓鴻海集團在地緣政治風暴之中，仍穩坐全球EMS廠龍頭寶座。

觀察鴻海目前區域布局的方向，東南亞的泰國與印尼鎖定電動車、電池等電動車供應鏈；南亞的印度以iPhone為主，接下來其他蘋果產品會陸續移轉過去；大陸仍是最大生產基地，並製造所有資通訊（ICT）產品；東亞的台灣與日本，則為AI伺服器製造與轉型跨入資料中心。北美的美國與墨西哥，鴻海瞄準AI伺服器與電動車布局。

布局 電動車 鴻海

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