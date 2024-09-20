蘋果新機開賣 陸系外資看淡

蘋果iPhone 16系列新機今天起全球開賣，惟新機銷售雜音不斷。陸系外資繼先前看壞高階Pro款需求，預期今年新機整體銷售恐不如去年之後，昨（19）日再發文指出，過往蘋果員工在年度新款iPhone開賣後數周才能以員工優惠折扣購機，今年iPhone 16系列尚未正式開賣，蘋果員工就已能用員工價買新機，更凸顯新機銷售不如預期。

即便陸系外資再披露iPhone 16系列新機銷售恐不佳，台灣果粉仍力挺新機，預購狀況踴躍。中華電信（2412）日前開放網路門市限量預約iPhone 16全系列機型，五分鐘內預約秒殺額滿。台灣大則是開放預購，myfone網路門市僅開放五分鐘，iPhone 16 Pro Max就全數預購完畢，預購量超乎預期，較去年iPhone 15系列成長近兩成。

遠傳表示，開放網路門市iPhone 16系列新機預購，果粉上線搶購，網路門市流量較平時瞬間暴增800%，預購量更是超乎預期。

電商方面，富邦媒旗下momo購物公布，預購第一小時iPhone商品頁湧入300倍人流，年度話題新色沙漠色鈦金屬、容量256G奪熱賣冠軍，開放預購後一分鐘內被搶光。網家旗下PChome 24h的iPhone 16預購也開出紅盤，PChome 24h為蘋果官方電商平台，20日將同步推動訂閱制上線，為連續第三年推出iPhone訂閱制。去年iPhone 15訂閱方案用戶中，有近五成為新訂閱戶，顯示新型態消費模式的市場接受度穩步提升。