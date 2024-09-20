鴻海生產iPhone 16加速動員巴西廠 首見蘋果銷售初期導入南美製造

繼中國大陸與印度之後，鴻海（2317）也開始在巴西生產iPhone 16，這是歷來第一次蘋果新機發售初期就在南美洲生產，有助突破巴西高關稅障礙，擴大新機銷售，並避開地緣政治因素可能帶來的供應鏈紛擾，鴻海集團也藉此擴大全球iPhone生產能量，打造全方位的電子代工生產基地。

iPhone 16系列新機今天起全球開賣，科技媒體MacMagazine報導，蘋果除了選擇在大陸和印度生產iPhone 16之外，也在鴻海巴西工廠組裝iPhone 16。根據巴西的監管檔案資料，鴻海在巴西聖保羅州裘蒂亞伊市的工廠量產iPhone 16。

外電報導，鴻海這次生產iPhone 16的巴西工廠，先前也生產iPhone，但通常情況下主要是組裝舊款iPhone，而本次曝光的細節表明，該工廠首次進入新款iPhone組裝工廠陣容，生產基本款iPhone 16，並未組裝Pro以上高階機種，但仍是歷來第一次蘋果新機發售初期就在南美洲生產。

供應鏈人士表示，為避免巴西對iPhone課徵高額進口關稅，之前包括iPhone 14與iPhone 15都在巴西組裝，惟去都是在大陸生產年度最新款iPhone，要等到新款iPhone銷售一陣子之後，才會在巴西進行生產，這次卻是在iPhone 16新機發售初期就在巴西生產，可以看出蘋果持續深化多元、多地供應鏈策略，降低對大陸的依賴。

至於這次鴻海在巴西工廠僅生產基本款的iPhone 16，並未組裝高階iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max，主要是iPhone在南美洲國家售價高昂，入門機種在當地較受歡迎。

面對紅色供應鏈追趕，鴻海持續擴大印度與南美等地製造產能，憑藉其優異的區域製造優勢，可望持續維持其iPhone製造龍頭地位。

以印度為例，蘋果今年首度推出印度製造的新款iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max，這對蘋果和印度製造業而言，都是重大里程碑。