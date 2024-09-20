瑞儀二代出招 打造雙引擎

瑞儀（6176）董事長兼總經理王昱超是瑞儀創辦人王本然的獨子，去年接班後即斥資1,450萬歐元（約新台幣4.8億元）收購芬蘭商Nanocomp Oy Ltd，昨（19）日再以新台幣逾百億元併購丹麥超穎光學公司NIL Technology ApS（NILT），為瑞儀擴大國際市場布局、搶進新產業藍海奠定更穩固的基礎。

瑞儀成立於1995年7月，是國內第一家專業從事背光模組研發與製造的廠商，2011年打入蘋果iPad背光模組供應鏈，聲名大噪，也讓公司成為國內外法人關注的蘋概股之一。

瑞儀砸重資加入蘋果背光模組供應鏈，但2015年市場傳出iPhone改用不需背光模組的AMOLED面板，瑞儀股價應聲重挫。經過幾年沉潛轉型，瑞儀2018年起連續六年再度重回每股賺逾一個股本的榮景。2024年6月，股價更兩度站上219.5元的新高點。

王昱超去年接任瑞儀總經理，他擁有加州大學戴維斯分校工商管理碩士學歷，曾在亞馬遜網路服務公司（AWS）擔任資深技術專案經理。

2023年王昱超返台加入瑞儀，上任後也展現瑞儀邁向國際化的布局，完成對芬蘭光學公司Nanocomp併購作業，奠定瑞儀「雙引擎進化（Dual Engine Evolution）元年」的基礎。

瑞儀藉由此次收購NILT，整合先前併購Nanocomp公司的奈米及微米光子學工藝，強化原已具世界領先地位的導光產品製造技術。並有助於進軍電子紙、車載與AR／VR市場。

這次收購案也讓瑞儀可以為標準顯示器市場（平板電腦、筆板和顯示器）、利基市場和多元化市場的客戶提供一站式服務。