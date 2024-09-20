瑞儀轉型 跨足超穎光學元件領域 砸百億跨國併購

背光模組大廠瑞儀（6176）昨（19）日公告，以約2.847億歐元（約新台幣102億元）收購丹麥公司NIL Technology ApS（NILT）全部股權，瑞儀將藉此跨足顯示器以外的各大產業，揮軍當紅的超穎光學元件（Meta-Optics）領域，擴大接單量能，衝刺轉型。

瑞儀董事長兼總經理王昱超昨日下午赴證交所發布重大訊息，公布這項跨國併購案。他指出，這項交易已獲得瑞儀以及NILT公司董事會一致通過，未來經過相關各國主管機關批准後，預計2025年第1季完成交割。

瑞儀跨國併購 圖／經濟日報提供

他表示，收購NILT對瑞儀是重大里程碑。過去瑞儀專注於顯示器產業，未來將可跨足顯示器以外各大產業。

瑞儀指出，收購NILT後，將讓瑞儀具備晶圓級光學產品的模具製作能力，將既有壓印技術從次微米拓展到奈米等級，並可跨足影像產品藍海市場的超穎光學元件領域，提供客戶更完整的晶圓級製程與代工解決方案。

NILT創立於2006年，專注開發超穎光學元件（Meta-Optics）。王昱超指出，NILT設計與模具製造技術居世界領先地位，主要產品與服務為奈米級微結構模具開發、紫外光壓印與蝕刻方式生產晶圓級光學元件；在丹麥、瑞典、瑞士、與馬來西亞設有研發與生產據點。

王昱超說，瑞儀集團以光學設計、模具自主及高效量產為基礎，累積近30年高階光學元件大量精實化生產與品質管理經驗，透過自主強化和外部投資與併購雙引擎，提升光學產品設計、模具和製程等核心能力。

2023年瑞儀併購芬蘭光學公司Nanocomp取得模具與壓印技術，未來將會結合NILT，在背光與前光等顯示器市場外，開發新的應用，切入新客戶群與新利基市場，跨入超穎光學元件領域，針對消費性電子產品、車載應用、生醫檢測、擴增實境及超穎光學等五大類客戶群，將提供3D感測、AR Waveguide鏡片、與鏡頭等超穎光學元件。

瑞儀昨天召開審計委員會及董事會決議通過簽署正式股份買賣合約。這次股權收購交易，由勤業眾信聯合會計師事務所擔任稅務顧問，德勤商務法律事務所為法律顧問。