營邦攜手印度台北協會 推動伺服器產業合作
印度台北協會（ITA）會長葉達夫（Manharsinh Yadav）與副會長楊丹杰（Dhananjay Yadav）今天造訪伺服器機殼廠營邦全球總部，雙方針對台灣與印度間的伺服器產業創新及合作進行交流。
營邦發布新聞稿說明，雙方共同討論於印度市場推動人工智慧（AI）伺服器資料中心、雲端數據中心、高效能運算等領域的深層合作。這次交流將釋放出更多市場機會，營邦也對雙方未來合作表示樂觀。
營邦董事長梁順營指出，印度是一個充滿活力的市場，此次交流將有助於加強營邦在印度的影響力，並為印度市場的成長和創新提供更大價值。
梁順營說，營邦期待與印度合作夥伴在AI伺服器、儲存解決方案等高科技領域，展開具體合作。
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