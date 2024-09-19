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瞄準企業品牌數據資產流失痛點 Migo推DataSpark服務

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Migo Data Solutions宣布推出數據服務平台DataSpark，左為Migo Data Solutions策略長陳仲豪，右為Migo Data Solutions總經理陳俊甫。記者馬瑞璿／攝影
Migo Data Solutions宣布推出數據服務平台DataSpark，左為Migo Data Solutions策略長陳仲豪，右為Migo Data Solutions總經理陳俊甫。記者馬瑞璿／攝影

Migo Data Solutions今（19）日宣布推出數據服務平台DataSpark，結合Google Cloud Platform底層技術支援與多元雲端工具應用，不僅能幫助企業以輕量化、模組化的方式，高效地完整串接主流POS系統、電商平台、LINE OA、CRM等數據來源，甚至更擴及GA、問卷平台、發票數據、KOL工具，都可以透過DataSpark將多方數據清整比對歸戶，致力重塑品牌數據資產價值，接軌未來AI（人工智慧）世代。

Migo Data Solutions前身為功典資訊，成立於1998年，25年來專注深耕數據領域，歷經自動化發送、大數據分析、CRM到會員體驗等階段轉型，尤其在線下數據整合具備豐富實務經驗，一路見證台灣行銷科技產業的興起脈絡。

近年隨著OMO、大數據及AI應用趨勢崛起，多數企業即使積極導入多種行銷科技工具，但平均品牌數據資產可利用率仍僅有12%，近9成品牌數據資產都未能發揮其應有的價值，甚至成為一種負債資產。

在數位轉型浪潮推動下，數據已成為企業競爭力的核心資產，但Migo Data Solutions發現，多家具有國際代表性的零售企業，在碎片化斷裂的消費者接觸環境下，即使大量投入資源導入行銷科技系統整合，但在轉換、蒐集過程中，卻只有約40%被有效蒐集，超過一半的數據被擱置在第一層消費者接觸渠道上，而蒐集到的有效數據中，又因缺乏源頭有系統性的收整邏輯或規劃，更只有30%能被確實清整歸戶，讓企業做為後續營運與行銷用途，換句話說，整體「品牌數據資產可利用率」只有12%，但企業卻需要為此耗費大量人、財與時間進行管理，品牌數據資產在無形中反倒成為企業不願面對的沉沒成本。

Migo Data Solutions總經理陳俊甫表示，DataSpark設計理念以品牌企業主為中心、數據本質為核心，串聯各大行銷科技領域的企業夥伴，打通跨系統、格式間的數據壁壘，攜手協助零售業主有效且快速地做好數據治理與清整工作，進而達到品牌數據資產增值。

DataSpark除了能無縫相容在企業既有系統，節省重建成本外，也提供彈性訂閱方案，從數據源串接整合、標籤搜尋引擎到數據視覺化等，能根據不同業務需求進行模組化採用與擴充，並也取得ISO 27701 隱私資訊管理、ISO 27001 資訊安全管理雙ISO認證，及多年來通過歐美品牌審核標準，確保在數據管理和處理過程中符合所有相關法規，幫助企業安心且高效地整合和管理數據，利用這些數據進行精準行銷和顧客管理，實現長期業務成長。

AI 大數據 消費

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