AI PC崛起！訊連科技全產品升級 進入GenAI 2.0世代

AI PC快速崛起，軟體大廠訊連科技今（19）日發表AI行銷廣告素材製作軟體Promeo，這是首款能在AI PC上離線操作的範本生成工具，能協助數位行銷人員提升生產力，降低企業運作成本。此外，訊連科技也宣布旗下產品全面升級，進入Gen AI 2.0世代，讓消費者能更輕易地掌控AI生成的應用。

2024年是AI PC爆發成長的一年。根據國際研調機構Canalys最新數據，AI PC今年第二季全球出貨量已達全球使用者的14%，比第一季的7%成雙倍增長。

訊連科技總經理林昭宏指出，AI產業有無限的可能性，需要集結不同的專業，才有機會創造出更多的應用，以及讓使用者真正感到方便的功能。除了長久以來合作的英特爾外，訊連也與各家PC廠商合作，運用AWS技術，從地端到雲端打造更完整的AI PC生態圈。透過雲地混合的使用彈性，實現AI賦能，並加速推行AI PC，一同為台灣的AI PC產業發展努力。

邁向AI世代，訊連科技與英特爾合作，推出全球首款專為Intel Core Ultra處理器設計的生成式AI行銷素材製作軟體Promeo，展示了邊緣運算的應用潛力。

透過高效AI運算能力與處理器效能，Promeo當中的「AI Magic Designer」功能，能根據簡單文本提示，大量生成符合商業需求的行銷內容，同時也能幫助自媒體經營者創作社群素材。而「AI Cowriter」則協助用戶以不同風格無限撰寫文案，提高工作效率。

訊連科技更秉持著「AI讓創意變簡單且驚奇」的原則，過去一年內全速開發旗下產品生成式AI應用功能，陸續發表超越30種不同的AI應用，今日更宣布全產品邁入Gen AI 2.0新世代，以使用者的需求出發，達到「簡單且更有效控制生成式AI」的目標，本月首度釋出Gen AI 2.0相關新功能，期待讓使用者創造出更加符合心中所想的作品。

訊連科技總經理林昭宏表示，「AI的發展令人振奮，然而，在我們開發軟體的過程中，也發現許多消費者不知道如何有效與AI溝通。基於這一點，Gen AI 2.0的目標是提供更多元的人機溝通模式，提升使用者體驗和AI創作精準度。這樣一來，人人都能輕鬆利用AI創作，享受科技帶來的便利與創意。」