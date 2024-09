台灣大推反詐戰警企業版 客戶申辦成長四成

台灣大哥大(3045)表示,運用電信科技與AI技術賦能於資安領域,串聯政府機關、執法單位、公協會、企業與消費者等五大利害關係人,建構完整資安生態系。針對近期親俄駭客對各大機構發動DDoS類型攻擊,台灣大哥大提供「多層次DDoS防禦服務」,協助企業阻擋入侵攻擊,避免營運中斷風險、確保服務持續運行。

面對日益複雜資安威脅,台灣大表示,主動投入反詐行列,推出「反詐戰警企業版」,協助企業從源頭阻斷詐騙,即日起至2024年12月31日,台灣大哥大開放全台企業用戶申請「反詐戰警企業版」免費試用一個月,享企業網站、社群、APP、Logo偽冒偵測服務,企業還可從反詐戰警平台獲取偽冒偵測紀錄,協助企業迅速應對潛在風險,提供全方位資安防護。台灣大哥大將於第4季登場的第二屆硬科技日(D.E.E.P. Tech Day 2024),聚焦AI驅動的資安解決方案,推出高效的資安防駭解方。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸商表示,生成式AI技術的興起,打破過去「To See is To Believe」規則,讓偽冒企業電商、冒用名人進行詐騙的手法層出不窮,而近日國際駭客組織一系列DDoS攻擊,亦對企業構成極大的資安威脅。台灣大哥大以Telco+Tech策略持續賦能企業,提供「多層次DDoS防禦服務」,以多層次防禦架構針對各種DDoS攻擊型態分層防禦,以及透過電信科技與AI技術自研推出「反詐戰警企業版」,可及時偵查偽冒網站與APP、名人圖像盜用,申辦數月成長達40%,目前已為上百家金融、零售、物流及電子商務等企業偵測詐騙偽冒,以趨近100%的偵測準確度,迄今主動偵測超過1.3億個可疑網域,全方面守護企業資安,打造資安新防線。

台灣大分析,分散式阻斷服務(Distributed Denial of Service, DDoS)是駭客利用大量網路流量,巧妙偽裝成正常請求,致使目標伺服器來不及回應而癱瘓。

根據台灣大「多層次DDoS防禦服務」統計資料顯示,近一年協助客戶偵測到的可疑威脅多達2,000多次,單月較去年同期可疑威脅次數增加達六成。

面對資安威脅應從網路服務源頭著手,台灣大表示,攜手國際領導品牌將DDoS防禦設備部署於骨幹網路中,有效阻擋大量DDoS攻擊封包,不需變更網路架構及設定,也可快速部署,並提供全年不間斷自動偵測與清洗服務。

針對近期親俄駭客對台灣金融機構、政府單位、企業單位發動DDoS攻擊,為助企業因應潛在風險,台灣大提供「多層次DDoS防禦服務」,並可搭配Cloud WAF(雲端網頁應用防火牆),可以有效阻擋來自網際網路的各式網站入侵攻擊,將攻擊壓力分散,減少網站主機被攻擊入侵的機會,以確保服務的穩定性與持續運行。