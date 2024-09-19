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撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高路線最高漲幅曝光

台灣大哥大「反詐戰警企業版」用戶月成長40%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

近期親俄駭客對各大機構發動DDoS類型攻擊，台灣大哥大（3045）表示，提供「多層次DDoS防禦服務」，協助企業阻擋入侵攻擊，避免營運中斷風險、確保服務持續運行；並推出「反詐戰警企業版」，協助企業從源頭阻斷詐騙，即日起至2024年12月31日，台灣大哥大開放全台企業用戶申請「反詐戰警企業版」免費試用一個月，享企業網站、社群、APP、Logo偽冒偵測服務，企業還可從反詐戰警平台獲取偽冒偵測紀錄，協助企業迅速應對潛在風險，提供全方位資安防護。

台灣大哥大表示，第4季將舉行第二屆硬科技日（D.E.E.P. Tech Day 2024），也將聚焦AI驅動的資安解決方案，推出高效的資安防駭解方。

台灣大哥大企業服務事業朱曉幸商務長表示，近日國際駭客組織一系列DDoS攻擊，亦對企業構成極大的資安威脅。台灣大哥大以Telco+Tech策略持續賦能企業，提供「多層次DDoS防禦服務」，以多層次防禦架構針對各種DDoS攻擊型態分層防禦，以及透過電信科技與AI技術自研推出「反詐戰警企業版」，可及時偵查偽冒網站與APP、名人圖像盜用，申辦數月成長達40%，目前已為上百家金融、零售、物流及電子商務等企業偵測詐騙偽冒，以趨近100%的偵測準確度，迄今主動偵測超過1.3億個可疑網域，全方面守護企業資安，打造資安新防線。

根據台灣大哥大「多層次DDoS防禦服務」統計資料顯示，近一年協助客戶偵測到的可疑威脅多達2千多次，單月較去年同期可疑威脅次數增加達六成。

台灣大哥大 資安

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