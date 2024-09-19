SDIA 攜手元太科技 打造光田綠色智慧醫院

智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA），19日於光田綜合醫院舉辦「智慧顯示產業跨域合作成果展」，由SDIA智慧醫療召集人元太（8069）科技攜手振曜（6143）科技、瑞訊智能及達運（6120）精密，以環境永續的智慧顯示解決方案為核心理念，共同打造智慧醫療與智慧育樂跨域解決方案，為即將正式營運的光田綜合醫院向上院區建立永續智慧醫院典範，推動我國智慧醫療產業與顯示科技與全球趨勢接軌，達到拓展國際市場的目標。

「智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)」自110年成立以來，致力於推動國內顯示產業跨域攜手合作。此次成果展呈現我國顯示產業跨域合作交流的能量，透過我國顯示科技與智慧醫療產業的強強聯手，共同打造永續發展的智慧醫療典範場域，除能展現我國顯示產業的能量與醫療體系的合作創新結果，也是結合場域需求與智慧顯示解決方案的最佳跨域合作案例，藉此持續推動我國顯示產業永續發展，創造更多創新發展契機與商機。

光田綜合醫院總院長王乃弘表示，光田綜合醫院深耕中部海線一帶已超過百年歷史，現正致力於加速邁向綠色智慧醫院，期望能引領地區醫療機構全力推動永續醫療。近年大受矚目的光田醫院向上新院區將於年底正式啟用，新院區攜手智慧顯示產業廠商，從門診至病房分別導入彩色電子紙門診報到系統、彩色電子紙衛教看板與智慧床邊系統，提供患者即時的衛教資訊，滿足住院期間的育樂需求，共同打造永續低碳的智慧醫療與智慧育樂解決方案。

本次SDIA以環境永續的智慧醫療解決方案為核心理念，門診區導入彩色電子紙門診報到系統，應用大尺寸E Ink Kaleido™ 3彩色印刷式電子紙技術取代傳統報到系統，相較於傳統顯示螢幕，維持畫面不耗電的特色，可大幅降低功耗，亦可於休診期間切換顯示資訊，提供衛教資訊服務。

彩色電子紙衛教看板則採用E Ink Spectra™ 6 技術，以32吋Spectra™ 6電子紙看板取代傳統紙張衛教海報，E Ink Spectra™ 6具有顏色飽和鮮豔的特色，以飽和的色彩表現營造舒適的就診環境，除了提供患者即時資訊，未開診時亦能藉由AI雲端因應節慶生成不同圖片，將診間等候區作為數位藝廊展示，藉由融合美學、永續及科技，營造專業且具人性化的育樂空間，同時可符合低碳永續之目標。

藥房領藥區的13.3吋的移動式電子紙看板，不需連接電源線可自由擺放，藉由提供整合軟硬體設備及資訊顯示系統的服務，讓電子紙不僅可因應不同需求播放多種媒體格式，也能透過無線網路即時傳送，可快速且高效即時更新顯示內容，結合紅絨柱擺放可即時協助現場人員因應排隊情形指引動線，減輕醫護及行政團隊的工作負荷，亦整合AI翻譯，提供多語種用藥說明，提供不同語言背景的照護者能更加正確瞭解用藥資訊。

病房區的智慧床邊系統更是透過彩色電子紙床頭卡串連光田綜合醫院住院E管家系統，除了可提供醫護人員照護及診療等輔助資訊，患者、照護者及離鄉工作的子女也可自行查詢各項檢查排程、術後注意事項，以減少病患、家屬間及照護者的資訊落差，不僅讓光田醫院成為在外打拼的家屬最強而有力的後盾，更增進醫護團隊與親屬之間的醫療溝通，進而提升醫療服務效率和病患住院品質，營造永續醫療環境。