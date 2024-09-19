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微軟 Azure OpenAI 服務助威 大世科規劃與台灣賓士進行深度 AI 合作

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
大世科攜手台灣微軟導入Azure OpenAI服務和語音辨識系統，開發出「ibo.ai 全方位企業智慧對話機器人」，應用於台灣賓士「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP。圖／台灣微軟提供
大世科攜手台灣微軟導入Azure OpenAI服務和語音辨識系統，開發出「ibo.ai 全方位企業智慧對話機器人」，應用於台灣賓士「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP。圖／台灣微軟提供

大世科（8099）攜手台灣微軟導入Azure OpenAI服務和語音辨識系統，開發出「ibo.ai 全方位企業智慧對話機器人」，提供回覆精準且高互動性的客服服務，應用於台灣賓士「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP，助力深化智慧客服系統轉型。大世科也正規劃與台灣賓士進行為期三至五年的深度AI合作計畫。

大世科透過微軟的生態系資源與服務串接，研發ibo.ai全方位企業智慧對話機器人，採用 Azure OpenAI技術，加值對話機器人與真人互動及回應的服務，進一步強化企業智慧客服效能。

ibo.ai 透過整合 Azure OpenAI 豐富的自然語言模型和語音辨識技術，大幅提升語意分析、推論和回覆準確度，除能流暢地與使用者對話，也能運用引導式問答協助使用者獲得解答，依據不同程度的應用需求，提供四種類型、五種等級的對話機器人供企業選擇。

大世科也將持續透過微軟 Azure 平台與 Azure OpenAI 技術，完善模組化的全方位對話機器人解決方案，訓練能支援不同語系的通用 AI 模型，並整合台灣客服的產業經驗，逐步開拓東南亞、歐美等海外市場，驅動台灣客服體系邁向數位與智慧轉型。

目前大世科的ibo.ai對話機器人已落地應用於醫美、零售、汽車、公部門等數十家企業，將逐步導入醫療、金融等受到高度監管的產業。

台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒指出，這次與大世科的合作正是推動產業數位轉型的絕佳範例，期望未來持續攜手大世科與其他合作夥伴賦能產業，帶來更多創新應用的可能。

大世科總經理黃文宏表示，大世科近年積極推動數位科技發展與創新，整合深耕產業多年的 AI 技術，共同挹注產業智慧量能，很榮幸能與微軟和台灣賓士合作，提供汽車產業完善的客服系統與顧問解決方案，助力客戶實踐數位目標，引領企業的顧客數位旅程轉型。

台灣賓士近年攜手大世科共同深化客服系統，透過整合旗下專為車主提供尊榮服務的「賓士暢行」APP 與 ibo.ai 對話機器人，創造 APP 的專屬 AI 虛擬助手——「Ms. Mercedes 小梅」，能比客服人員更迅速地回應與處理車主常見的問題。自「Ms. Mercedes 小梅」上線至今，每周平均服務人次穩定保持在 500 人以上，且已能為車主解決超過 92% 的問題。

近期「Ms. Mercedes 小梅」推出 2.0 版，透過導入微軟 Azure OpenAI 技術，提升自然語言處理能力，能更流暢地回覆並處理更複雜的問題，不僅能執行車款推薦、規格比較等進階任務，即使是模型預先訓練範圍外的提問，也能透過引導式互動，釐清使用者的提問意圖並提供解答。

例如，當使用者詢問車款建議時，「Ms. Mercedes 小梅」能藉由提供品牌推薦車款，進一步了解對方的喜好和可能有興趣的車款，再逐步引導使用者到實體門市賞車，深化車主的智慧客服體驗。

AI 微軟 機器人

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