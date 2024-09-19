瀚宇博總座：HDI 需求來得急 主戰場 AI PC 與 PC 不會放手

華科事業群PSA的NB板龍頭瀚宇博（5469）與子公司精成科（6191）、台灣精星（8183）今日召開聯合法說會，瀚宇博總座陶正國回應提問指出，HDI需求來得急營收成長快，預期最快明年可達成營收貢獻從目前10%進一步拉升至15%目標，另外瀚宇博與精成科在AI PC與PC應用市占率應該維持近四成，高階產品市占率預估不會改變，也是主戰場，會持續耕耘不會放出去。

在資本支出方面，瀚宇博說，下半年約與上半年相當，精成科也高於往年。主要是製程技術升級、地域別就近服務客戶需求增加，全年初步看來應該會達到40億元以上，有望是近十年新高。

陶正國也說，公司專精多元產品，廠區也就地服務客戶，應對諸多客人降低風險，自疫情以後諸多客人關注疫情區域某工廠可能會被封鎖等考慮，為了避免供應鏈受阻，公司就近服務客人，加上PSA華科事業群聯盟方式服務客戶可以運用集團的效應，技術上公司也持續追趕與投資包含伺服器網通以及IPC布局。

陶正國也說，瀚宇博與精成科在AI PC與PC應用市占率應該維持近四成，高階產品市占率預估不會改變，也是主戰場，會持續耕耘不會放出去。精成科年初已投入HDI預計年底就會有貢獻，瀚宇博本身就有HDI製程可應對客戶需求，整體來看在PC NB持續扮演重要供應商的市占。

法人關注HDI貢獻占比，陶正國他也提到，目前10%，大膽預期後續可增加到15%，除了AI PC、遊戲機與車載等也有挹注，HDI需求來得急營收成長快，預期最快明年內可達成相關目標。