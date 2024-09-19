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創見發表全新工業級固態硬碟 布局嵌入式工業儲存應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見發表全新工業級PCIe M.2 22110固態硬碟。圖／創見提供
創見發表全新工業級PCIe M.2 22110固態硬碟。圖／創見提供

球記憶體儲存領導品牌－創見資訊 (Transcend Information, Inc.) 發表最新工業級PCIe M.2 22110固態硬碟MTE730P。該產品以斷電保護（PLP）技術為核心，針對高可靠性儲存需求進行設計，容量高達4TB，同時具備PCIe Gen 4高速傳輸與優異穩定性，滿足高端工業控制、刀鋒型伺服器、數據中心與邊緣運算等現代化儲存應用。

MTE730P的斷電保護技術(Power Loss Protection, PLP)對於多種關鍵產業應用至關重要。無論是自動化製造設備、醫療系統、交通運輸系統，還是金融交易平台，MTE730P都能在意外斷電時，透過內建的鉭質電容持續供電給控制器與DRAM，確保資料在供電不穩的情況下仍能完整保護重要資料，保障系統運行的持續性與安全性。

MTE730P採用112層3D NAND快閃記憶體，並搭載8通道控制器與PCIe Gen4 x4高速介面，連續讀寫速度可高達7,500/6,700 MB/s。內建的DRAM快取更進一步提升隨機存取速度，讓資料處理更加迅速流暢。此外，MTE730P還具備30µ"金手指厚金鍍層PCB、邊緣補強技術(Corner Bond)以及抗硫化電阻(Anti-sulfur resistor)，確保關鍵元件在極端工業環境下也能獲得最佳保護。MTE730P經過嚴苛的廠內測試，展現了卓越的耐用性和穩定性。寬溫特性（-40°C至85°C）使其能夠在急劇溫差變化下依然保持穩定運作，適用於各類工業應用環境。

MTE730P可搭配創見Scope Pro監控軟體，透過簡易直觀的操作介面進行遠端監控硬碟健康度、剩餘儲存空間、S.M.A.R.T.分析，以及鉭電容蓄電量等。創見亦提供高度彈性的軟體開發套件(SDK)，可與企業內部系統進行跨平台資訊整合，有效提升維運效率，降低維護成本與停機風險，以軟硬體整合優勢打造智慧化營運模式。

創見 固態硬碟

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