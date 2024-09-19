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十銓與美國攝影器材通路龍頭攜手合作 搶占美國創作者市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓與美國攝影器材通路龍頭 B&H PHOTO攜手合作， 搶占美國創作者市場。圖／十銓提供
十銓與美國攝影器材通路龍頭 B&H PHOTO攜手合作， 搶占美國創作者市場。圖／十銓提供

十銓科技（4967）今（19）日宣布與美國相機設備相關領導零售龍頭 B&H PHOTO 合作，攜手開創美國專業攝影市場，穩定拓展市占率。

十銓經營美國市場多年有成，伴隨創作者時代的崛起，十銓透過深厚的研發技術在2020年推出創作者品牌 T-CREATE，以創新技術激發創作者無限潛能。美國影像創作者市場向來發展蓬勃，匯集許多影像工作者先驅，同時對於創作生成與攝影器材相關設備等產品品質要求極高，市場本身擁有無限潛能與豐富商機，十銓憑藉深厚的產品開發專業與卓越的技術實力，能滿足美國市場創作者不斷變化的需求。

本次合作首波以專為電影創作者而生的 T-CREATE 系列為始，包含CinemaPr P31行動外接式固態硬碟及DRAM與 SSD產品線作為攻占市場戰力，透過與B&H Photo Video的緊密合作，在美國影像創作市場更往下紮根，擴大滲透率。

B&H Photo 成立於1973年，總部位於紐約，該公司以專業攝影器材、細心服務及快速物流聞名業界。憑藉其深厚的市場口碑與廣大的客戶群，成為十銓進軍美國專業攝影市場的最佳夥伴。雙方將攜手合作，共同拓展美國市場，期許未來實現互利共贏。

十銓 固態硬碟 美國

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