快訊

涉黎巴嫩爆炸案！BAC公司辦公室在「內湖」 樓管這樣說

反制民進黨 藍委提中華民國自始反對聯大2758決議

新新併大股東隔空交火 新壽副董喊話林家第三代：勿一錯再錯

不給在家工作？KPMG全球CEO調查 逾8成預期3年內「重返辦公室」

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
2024年KPMG全球CEO前瞻大調查，有83%的領導者預測三年內將全面「重返辦公室」，高於2023年的64%。美聯社
2024年KPMG全球CEO前瞻大調查，有83%的領導者預測三年內將全面「重返辦公室」，高於2023年的64%。美聯社

KPMG今(19)日發表「2024年KPMG全球CEO前瞻大調查」，儘管全球經濟信心下降，但有超過七成抱持信心，並有92%的CEO計劃增加員工總數，為2020年以來最高。另近日傳出亞馬遜明年起將恢復員工回辦公室上班，調查中也有83%的領導者預測三年內將全面「重返辦公室」，高於2023年的64%。

KPMG日前針對全球1300多位企業CEO進行調查，CEO在過去十年中仍然展現了韌性，支持企業在逆境中繁榮發展。除信心度外，CEO也延續看法，認為人工智慧（AI）仍是首要投資重點（64%），且76%的CEO認為不會對員工人數與需求職位產生根本性影響。

儘管CEO對於領導大企業愈來愈有壓力，72%的CEO表示，比起去年，更感受到維持企業長期繁榮發展的壓力。CEO認為，影響企業成長的主要風險發生了變化，去年第四名的「供應鏈風險」和第二名的「企業營運風險」超越了「數位網路安全風險」，成為主要威脅，去年排名第一的「地緣政治和政治不確定性風險」則居第四名，新興／顛覆性科技風險由去年的第三降至第五。

全球CEO認為擁抱人工智慧的競賽（50%）為當前企業最大挑戰之一，僅次於經濟不確定性（53%）。多數領導者再次承諾將增加對創新和技術的投資，並視其為企業成長的驅動力。64% 的CEO將AI列為2024年的首要投資重點，63%的CEO預期在未來3到5年內看到投資回報。

KPMG主席陳俊光表示，十年前首次發布全球CEO前瞻大調查時，AI並不是CEO關注焦點，時至今日，AI已成為翻轉企業邁向數位化的最佳解方，也為商業模式帶來無限的可能性。雖企業關注創新技術投資，但CEO更加重視AI應用上潛藏風險，如真實性、道德與法規監管。

對於重返辦公室話題，今年調查顯示，愈來愈多CEO堅信，全面重返辦公室情況即將到來。87%受訪者表示，可能會對積極返回辦公室的員工給予獎勵，包括更有利的工作分配、加薪或晉升。

但CEO也承認，還有其他與人才相關的議題可能會影響企業的未來發展。近三分之一（31%）CEO表示，勞動力市場變化，特別是即將退休的員工數量及缺乏具備相關技能的勞動力來接替這些職位。80%的CEO認為，企業應投資於當地社區的技能發展和終身學習，確保未來人才永續。

AI 在家工作

延伸閱讀

廣達楊麒令現身 E4 研討會 大談 AI、HPC、量子計算吸睛

聯想在印度生產 AI 伺服器

取代輝達晶片缺口 CNBC點名華為等7家大陸競爭對手

使用AI不環保？研究曝能源「比傳統搜尋引擎多30倍」

相關新聞

不給在家工作？KPMG全球CEO調查 逾8成預期3年內「重返辦公室」

KPMG今(19)日發表「2024年KPMG全球CEO前瞻大調查」，儘管全球經濟信心下降，但有超過七成抱持信心，並有92...

開放外籍移工？旅宿業缺工問題怎解 勞動部：仍以中階人才優先

自疫情以來，產業缺工議題不斷被提及，先前曾討論是否要開放旅宿業移工，但後續卻沒了聲音，未來是否還會討論，勞動部常務次長陳...

政院擬修法發全球菁英卡 在台工作1年即可申請永居

為加強延攬外國人才來台，行政院會今天拍板「國家人才競爭力躍升方案」，其中含括師法日本修正「外國專業人才延攬及僱用法」，新...

勞動部公告：明年最低工資月薪2萬8590元 逾257萬勞工受惠

經9月4日最低工資審議會決議、行政院核定，勞動部今正式公告明年元月起，最低工資月薪調升至2萬8590元，時薪調升至190...

白話財經EP143｜2050淨零碳排 氫能前行 台灣會遇到哪些新挑戰？

台灣平均氣溫自1990年起呈現逐年上升趨勢，觀察最近這30年，平均氣溫是每10年上升0.27度，而且台灣升溫速率明顯加快，預估到了本世紀末，冬季將剩不到1個月。這樣的情況不只是發生在台灣，全球各地都在面對極端氣候挑戰，野火、暴雨、洪災頻傳，這都跟氣候暖化有關。 造成氣候暖化的原因，是人們在工業革命之後，透過各式製程，加快了生產流程、也生產了更多高科技產品，但是，這些製程會排放諸如二氧化碳、甲烷和一氧化二氮這樣的溫室氣體。為了有效控制氣候暖化問題，全球訂定以2050淨零碳排為重要目標，為了達成這個目標，各國都在發展乾淨能源，除了再生能源之外，氫能也是其中一項新發展，台灣也在積極發展氫能。本集白話財經邀請工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬，來跟我們聊一聊台灣發展氫能的挑戰與未來。

中研院新人事 原秘書長、經濟所彭信坤院士接任副院長

中央研究院19日發布公告，人文及社會科學組副院長黃進興院士因健康因素請辭，於今日卸任；即日起由原秘書長、經濟所特聘研究員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。