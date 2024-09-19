訊連GenAI 2.0時代！總座：與英特爾、輝達、超微都有合作

軟體研發商訊連（5203）19日宣布旗下全系列產品將全面邁向「Gen AI 2.0新時代」，總經理林昭宏坦言，進入2.0時代不僅會讓AI更聰明，也要讓用戶在AI技術的使用上能夠更加「精準」，未來與AI的互動並非單一模式，未來搭載AI2.0的軟硬體，將聽得懂「文字」也會看得懂「圖片」，整個溝通的模式都會更加多元。這波在AI方面的合作以英特爾為主，不過未來與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）都會有合作。

訊連未來將秉持著「AI 讓創意變簡單且驚奇」的原則，過去一年內全速開發旗下產品生成式AI的應用功能，陸續發表超越30種不同的AI應用，今日更宣布全產品邁入Gen AI 2.0的全新世代，以使用者的需求出發，達到「簡單且更有效控制生成式AI」的目標。本月將首度釋出Gen AI 2.0相關新功能，期待能夠讓使用者能創造出更加符合心中所想的作品，全面釋放使用者的創造力，實現AI自由。

林昭宏強調，「AI的發展令人振奮，帶來無數可能性等待探索。然而，在我們的軟體開發過程中，我們也發現許多消費者不知道如何有效與AI溝通。基於這一點，Gen AI 2.0的目標是提供更多元的人/機溝通模式，提升使用者體驗和AI創作的精準度。這樣一來，人人都能輕鬆利用AI創作，享受科技帶來的便利與創意！」

訊連開發團隊了解消費者最大的障礙在於「不知道該如何下指令(Prompt)」，因此，邁入GenAI 2.0，訊連團隊提供了多種與AI溝通的模式，其中包含「圖」生圖、「文字+圖片」生圖、「圖+圖」生圖等不同面向，希望能夠讓消費者更精準與AI溝通，讓生成式AI能夠更「了解」用戶所需，產出消費者滿意的內容。

第一波Gen AI 2.0包含以下功能：「文字轉圖片(Text to Image)＋參考圖」功能，使用者將能夠匯入「參考圖」並指定想要的人臉、姿勢、風格和構圖，來輔助生成所需內容。以及「AI照片合成(AI Image Fusion)」功能，軟體可任意匯入不同風格的圖片並進行融合，無須下任何指令，即可創造更豐富多樣的視覺效果。

而「AI換臉(AI Face Swap)」則允許使用者將人臉嵌入指定圖像中，作為人臉辨識技術的領先者，訊連科技的獨家技術對人臉進行深度分析，不僅提升了AI生成圖像的完整性與穩定性，還顯著提高了「AI換臉(AI Face Swap)」的品質與效果。

除了相片大師PhotoDirector365外，其他電腦與手機版產品也同步更新。在手機軟體方面，威力導演手機版App更新了「AI影片畫質修復(AI Video Upscaler)」功能，一鍵提升影片品質；相片大師手機板App則強化了「物件移除(Object Removal)」功能，透過AI的協助可以自動的辨識出電線、物件主體等，輕鬆移除畫面中不想要的人和物。