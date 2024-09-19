像星際大戰！黃仁勳：未來人人有自己的機器人助理 馬斯克送「4個字母」回應

AI人工智慧的發展仍處於方興未艾的階段，Nvidia輝達執行長黃仁勳近日則語出驚人表示，未來個人將擁有類似《星際大戰》中R2-D2或C-3PO那樣的機器人當做個人數位代理。

此話一出，特斯拉執行長馬斯克更立即在社群軟體X上以「True」回應黃仁勳的看法，認同他的觀點。

黃仁勳在T-Mobile的2024年資本市場日活動上，分享他對未來科技發展的想像，相關談話片段也被轉發到推特，他認為將來每個人都會跟自己的數位代理人一起共同生活，並且互相學習。

他說很樂於見到這樣的發展，不只是因為有個電腦可以非常理解我們自己，而且還可以協助我們處理生活許多事情。

此外，黃仁勳認為AI的進展絕對會愈來愈快，這不是過去任何一個時代可以媲美的，而新的AI時代可以創造更聰明的的電腦，生活處處都會令人感到更驚奇。

不少網友也在推文底下紛紛留言「科幻小說很快就會變成真實的了」、「從出生到死亡，AI都將成為我們的好幫手」、「期待自動連網的汽車」、「AI數位代理人會有很多創新」，甚至有網友回應馬斯克「最好的AI機器人可能會是特斯拉製造的」。