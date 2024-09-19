華科事業群法說會 精成科看好下半年 AI 應用帶動成長

華科事業群的瀚宇博（5469）與子公司精成科（6191）、台灣精星（8183）今日召開聯合法說會，精成科提到，今年第2季看見工具機市場需求回穩，從過去追求營收成長改為追求毛利率提高至27%今年上半年，2024年上半年表現優於去年，看好下半年在馬來西亞新廠加入與AI PC帶動全年有很好表現，EMS並希望在新應用AI 5G部分有更多商機。

資本支出方面，精成科提到，2018-2024年資本支出金額依據營收預估與資金情況而決定，2018年投資重慶廠應對NB主機板需求，2019年也趕上市場需求增加需求並穩固與客戶關係，疫情期間資本支出保守，2021年也投資重慶廠在多層板提升至12層板以上，2022年開始逐步拉升馬來西亞投資，配合美國客戶加碼EMS馬來西亞產能，PCB廠並如期在2024年完工。

精成科分為兩大事業，EMS以及PCB，EMS目前57條線，PCB月產能440萬平方呎，PCB 廠區包含大陸深圳、黃江、重慶、日本與馬來西亞。精成科旗下ELNA 社長楊其荺今日並出席法說會。

PCB營運展望方面，公司強調，提供彈性供應鏈，因應地緣政治風險分散生產需求，規劃海外汽車、伺服器、網路設備、個人運算及消費性電子產品等先進產能，滿足客戶對供應商地理製造多樣化需求。

此外，精成科說，AI應用無限可能，AI伺服器、AI PC/NB帶來多面向機會與挑戰。

EMS方面，精成科提到，馬來西亞產能利用率都在八成以上持續產品多樣化與智慧製造，也有助於營業淨利率提高。

精成科PCB進展方面，昆山廠已關閉，華南三個廠包含深圳、黃江以及重慶分別對應不同客戶應用需求。

精成科為瀚宇博子公司，瀚宇博PCB事業群總座陶正國提到，精成科重慶廠高度集中NB，研究機構MIC數據顯示2024年為AI PC元年目前滲透率仍低，一年以15-20%上升，身為主要PCB供應商期待趨勢成長，加上英特爾Lunar Lake產品開始出貨期待後續帶動市場需求增加。大陸三個PCB廠皆受惠AI終端裝置需求。