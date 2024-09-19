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華科事業群法說會 瀚宇博總座陶正國談AI PC伺服器應用

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
瀚宇博PCB事業群總經理陶正國談展望。記者尹慧中／攝影
瀚宇博PCB事業群總經理陶正國談展望。記者尹慧中／攝影

華科事業群今日召開聯合法說會，瀚宇博（5469）攜手精成科（6191）、台灣精星聯合召開，瀚宇博總座陶正國今日並談展望與AI PC與伺服器新應用進展，他提到公司持續拉高技術層次切入高階伺服器/網通產品作為第四個十年的發展關鍵。

他說，高階交換器陸續帶入後有望成長，並瞄準未來車載顯示相關應用，遊戲機STB則在後疫情時代衰退，車用營收占比則拉升至5%。

技術別而言，他提到，瀚宇博HDI營收占比已拉升至雙位數，AI PC通常需要十層板以上配合，公司HDI產品終端應用多元筆記型電腦占比48%，遊戲機占比10%。另外以技術區分任意層4%，新的伺服器應用已達到四層以上，後續成長力道可觀。

伺服器 瀚宇博

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