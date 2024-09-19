訊連AI PC地端AI行銷軟體Promeo問世！董座十年奮鬥大成

軟體研發商訊連（5203）19日正式發表可於英特爾（Intel）新世代處理器Core Ultra Processors (Series 2)平台上運行的地端生成式AI數位行銷編輯軟體「Promeo」，董事長黃肇雄指出，「這套軟體是我們這十年來最大、最精彩的精品，而這也是我們在軟硬結合上的最新成果」，他坦言，「基本上我們看到了AI技術的長期趨勢，這也是我們十年來最重要的一天。」

黃肇雄指出，這套Promeo是專門為企業行銷人員所設計的軟體，「我們此次攜手英特爾將其落實到地端的AI PC上，透過龐大的AI技術能力，實現用戶無限的創意，該軟體內搭載了至少20幾個生成式AI的功能，這對市場來說絕對是一個大規模的進展。」訊連總經理林昭宏也坦言，「這對AI PC來說也是一個劃時代的最新應用成果，將改變整個生成式AI的市場，而他也在現場向大家說明了Gen AI2.0的概念。」

事實上，2024是AIPC爆發成長的一年，根據訊連最新數據顯示，AIPC在今年第2季的全球出貨量已達全球使用者的14%，比第1季的7%成雙倍增長。隨著AIPC快速崛起，軟體開發領導品牌訊連也持續探索 AIPC應用可能性，更於19日搶先全球正式發表首個專為英特爾Intel Core Ultra 處器設計的的AI 行銷廣告素材製作軟體 Promeo內含的「AIMagic Designer」和「AI Cowriter」功能，這也將是首款能在 AI PC上離線操作的範本生成工具，更能協助數位行銷人員提升生產力，降低企業運作成本。

此外，訊達電腦（6140）也同步宣布旗下產品全面升級進入 Gen AI2.0世代，讓消費者能更輕易的掌控AI生成的應用。訊連也攜手英特爾和眾多業界夥伴合作，借助亞馬遜（Amazon）Web Services(AWS)技術，持續推動AI PC 產業發展，拓更多AI應用，共同實現生成式AI的無限潛力。訊連總經理林昭宏分享道，「AI產業有無限的可能性，需要集結不同的專業才有機會創造出更多的應用以及讓使用者真正感到方便的功能。」