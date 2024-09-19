群光處分蘇州廠房 貢獻第3季每股純益0.77元

群光電子（2385）於19日補充公告，坐落於蘇州市吳江經濟技術開發區的一座廠房，於2023年11月由當地政府徵收，交易總金額為人民幣2.88億元(此交易已於2023年11月7日公告)，經近日搬遷完畢後確認扣除無法搬遷之設備損失、設備運輸之搬遷及重置費等相關費用後，預計稅前處分利益達人民幣1.68億，稅後處分利益為1.26億，折合新台幣約為5.6億，貢獻第3季EPS約0.77元。

群光表示，該公司在蘇州共有5座廠房，被徵收之廠房土地面積約為8.9萬平方公尺，建築面積約為9.7萬平方公尺，徵收後已將可用之設備移至另四座廠房繼續生產，蘇州廠區整體生產力未受影響。目前群光的廠區位於大陸的蘇州、東莞、重慶以及泰國，大陸廠區目前仍貢獻營收約八成。

群光今年上半年獲利創下歷史紀錄，首度於上半年獲利突破半個股本。群光表示，進入第3季，因量產運動攝影機新機種，帶動影像營收大幅提升，鍵盤營收則受惠於商用機種需求暢旺，營收持續維持在高點，電源方面則因電競筆電電源和伺服器電源需求增溫，電源營收8月份達歷年同期新高。法人樂觀預估，第3季群光營收將順利季增雙位數，有機會創下八季新高，在營收規模擴張，以及營業費用嚴格控管下，本業獲利預計十分亮眼，再加上可觀的業外收益，第3季獲利表現應可超越第2季，成為史上單季最強。

法人預估群光今年營收重返成長軌道，有機會超越千億大關，全年EPS亦可望再度寫下歷史新猷。群光的股利發放政策十分穩健，一向發放70~75%的現金股利，法人認為在EPS持續擴張下，群光現金殖利率將優於今年。