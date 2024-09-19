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鴻海落實 ESG 「企業承諾」獲肯定

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

鴻海（2317）長期推動ESG，此次獲2024天下永續公民獎第7名，在各獎項評分的四大構面都呈現成長，尤其在員工培育與照顧領域的「企業承諾」構面更居大型製造業第一名。

今年「天下永續公民獎」首次將大型企業組分成製造、服務、金融組別，較往年跨產業排行，此次評比更直接反映產業現況。鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海的推動ESG核心精神就是「合法合規、說到做到。」例如在ESG的社會領域，最基本的就是要在各個不同國家、各個不同社會達到合法合規，以符合法律規範去推動；環境領域部分，對地球保護就是以綠色為核心，持續推進節能減碳。

鴻海表示，鴻海推動ESG，乃先訂定「EPS+ESG=永續經營」的理念，強調EPS及ESG同時並重及成長，並將執行方向與國際社會需求連結，近年來陸續響應國際倡議CA100+、TCFD、 SBTi、RE100等，每年集團的ESG成果也回應這些倡議的相關進度，對標外界利害關係人的期許。

鴻海落實ESG的同時，也不斷思考如何把集團的科技專業納入，集團內部所推動的ESG數位化管理平台「永續觀測站」，透過可視化介面，協助管理集團的ESG目標推動進程，從而幫助集團制定科學的決策和長期策略。 此外，鴻海許多營運園區幅員廣大，為了進一步強化空氣品質管理，也運用「無人機監測廠區空氣品質系統」，以建立科學化的空汙管控機制，實踐其空氣管理的承諾。以深圳龍華廠區為例，擁有超過40棟建築及300多個廢氣排口，現在每日上空都有無人機巡邏飛行，期能即時而準確的查出潛在空氣汙染源。

鴻海指出，目前鴻海已推動6座燈塔工廠、24張鉑金級零廢證書、綠電使用率達60%以上，並發布鴻海第一本「供應商責任報告書」。在企業承諾中，鴻海打造身心障礙員工崗位適應評估體系、AI機器人智能服務員工平台、職場慢性病管理等專案，有助提升職場DEI（Diversity, Equity, Inclusion）。透過這些專案推動，實現鴻海六大核心價值「誠信、勤奮、敏捷、分享、合作、共榮」，進一步建立多元、公平、共融的職場環境。

ESG 鴻海

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