集邦：DRAM後市不悲觀 2025年均價可望續揚
外資對記憶體後市示警，預期DRAM市場最快將於第4季反轉向下，並一路供過於求至2026年。市調機構集邦科技對DRAM後市並不感到悲觀，預期2025年DRAM均價仍將維持上揚趨勢。
美系外資發布報告指出，隨著供給追上需求，記憶體高峰週期最快將於今年第4季結束，定價環境將更具挑戰；因庫存持續累積，供需恐將失衡，2025年將出現趨勢逆轉，並一路供過於求至2026年。
南亞科、華邦電及威剛等記憶體族群受此衝擊，股價表現疲弱；南亞科最低達44.8元、下跌0.4元，華邦電達20.1元、下跌0.3元，威剛達87.9元、下跌0.7元。
集邦科技資深研究副總經理吳雅婷表示，近兩季的動態隨機存取記憶體（DRAM）價格雖然有走弱跡象，不過2025年整體DRAM均價仍將呈上漲趨勢。
吳雅婷說，各產品別的價格可能表現不一，不過高頻寬記憶體（HBM）滲透率可望提高，將占據更多傳統DRAM的產能，並支撐整體DRAM市況。
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