廣達楊麒令現身 E4 研討會 大談 AI、HPC、量子計算吸睛
代工大廠廣達（2382）副總兼雲達總經理楊麒令近日現身E4計算機工程（E4COMPUTER ENGINEERING）所主辦的人工智慧、HPC、量子計算研討會，並發表了精彩的主題演講，他不僅引導觀眾瞭解雲達從Cloud 到5G和AI的旅程，還強調了公司所擁有的核心競爭力，也是運用設計和工程能力縮短產品上市時間，加速實現AI，吸引市場關注。
事實上，這場由E4計算機工程主辦，性質上較為面向企業、大學和研究中心的活動，主要的目標受眾包括有興趣探索人工智慧和HPC之間協同作用的應用和戰略意義的IT專業人士、資料科學家、經理和企業家。大家可以在活動期間，透過與眾多領域中知名的專家進行互動討論，理解這種創新技術在不同業務環境中，所能得到的不同附加價值。
對此，雲達科技除了由總經理楊麒令領銜發表專題演講外，也派出旗下專家發表精彩的「創新短講」，實際分享自家豐富的AI、HPC產品線，涵蓋基於NVIDIA HGX 和 MGX架構的加速運算伺服器，以及支援最吃重工作負載的機櫃級水冷解決方案等，讓聽眾了解公司所具有的核心競爭力。
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