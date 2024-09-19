廣達楊麒令現身 E4 研討會 大談 AI、HPC、量子計算吸睛

代工大廠廣達（2382）副總兼雲達總經理楊麒令近日現身E4計算機工程（E4COMPUTER ENGINEERING）所主辦的人工智慧、HPC、量子計算研討會，並發表了精彩的主題演講，他不僅引導觀眾瞭解雲達從Cloud 到5G和AI的旅程，還強調了公司所擁有的核心競爭力，也是運用設計和工程能力縮短產品上市時間，加速實現AI，吸引市場關注。

事實上，這場由E4計算機工程主辦，性質上較為面向企業、大學和研究中心的活動，主要的目標受眾包括有興趣探索人工智慧和HPC之間協同作用的應用和戰略意義的IT專業人士、資料科學家、經理和企業家。大家可以在活動期間，透過與眾多領域中知名的專家進行互動討論，理解這種創新技術在不同業務環境中，所能得到的不同附加價值。