快訊

喝水能預防宿醉？專家揭殘酷事實：不管何時喝都無濟於事

Joeman搶先開箱iPhone 16 Pro！讚外觀、操作超有感 曝1缺點跟以前一樣

許家蓓48歲癌逝 吳沛憶公開牽手照：遇見一生伴侶很幸運

廣達楊麒令現身 E4 研討會 大談 AI、HPC、量子計算吸睛

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影
雲達總經理楊麒令。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）副總兼雲達總經理楊麒令近日現身E4計算機工程（E4COMPUTER ENGINEERING）所主辦的人工智慧、HPC、量子計算研討會，並發表了精彩的主題演講，他不僅引導觀眾瞭解雲達從Cloud 到5G和AI的旅程，還強調了公司所擁有的核心競爭力，也是運用設計和工程能力縮短產品上市時間，加速實現AI，吸引市場關注。

事實上，這場由E4計算機工程主辦，性質上較為面向企業、大學和研究中心的活動，主要的目標受眾包括有興趣探索人工智慧和HPC之間協同作用的應用和戰略意義的IT專業人士、資料科學家、經理和企業家。大家可以在活動期間，透過與眾多領域中知名的專家進行互動討論，理解這種創新技術在不同業務環境中，所能得到的不同附加價值。

對此，雲達科技除了由總經理楊麒令領銜發表專題演講外，也派出旗下專家發表精彩的「創新短講」，實際分享自家豐富的AI、HPC產品線，涵蓋基於NVIDIA HGX 和 MGX架構的加速運算伺服器，以及支援最吃重工作負載的機櫃級水冷解決方案等，讓聽眾了解公司所具有的核心競爭力。

雲達總經理楊麒令現身E4研討會。雲達提供
雲達總經理楊麒令現身E4研討會。雲達提供

AI 人工智慧 廣達

延伸閱讀

廣達「雲舞台獎」徵件倒數！總獎金高達51萬元 超吸睛

台中大雅中山北路雨水下水道工程明年4月完工 改善淹水問題

陸軍士官長經辦小額工程 8年收回扣23萬！涉貪汙罪起訴

期貨商論壇／廣達期 利多加持

相關新聞

廣達楊麒令現身 E4 研討會 大談 AI、HPC、量子計算吸睛

代工大廠廣達（2382）副總兼雲達總經理楊麒令近日現身E4計算機工程（E4COMPUTER ENGINEERING）所主...

緯創落實永續！總座林建勳：透過「說」吸引更多人參與

代工大廠緯創（3231）憑藉自身在企業ESG上的持續付出，以及其長期對人才的培育與關懷，成功摘下由天下雜誌主辦的「202...

威力暘看好車用智慧座艙技術需求商機

威力暘-創（6988）將於19日舉辦創新板上市前業績發表會，該公司是車用電子與智慧載具解決方案供應商，威力暘董事長劉一郎...

YouTube 將推「熱推」新功能 並導入 DeepMind 的 Veo 模型

YouTube推動「Made on YouTube」 宣布一系列產品更新，以協助創作者激發創意、推動事業，並在平台上促進...

PayEasy上線20周年 轉型福利網有成 營收連三年成長

國內最大企業福利網PayEasy慶祝成立20周年。PayEasy歷經轉型，2年前正式封閉為專營企業福利業務網站，業績維持...

戴爾看好通用伺服器升級加溫 CCL概念股聯茂、台燿沾光

戴爾日前公布財報並釋出展望，其中拋出特殊觀點看好新一代AI平台正加速傳統通用伺服器升級需求，主要是AI平台佔據機房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。