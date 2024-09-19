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推XR頭戴裝置 宏達電：鞏固高階市場地位

中央社／ 台北19日電

宏達電發表新一代延展實境（XR）頭戴裝置VIVE Focus Vision，HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎今天表示，將進一步鞏固高階XR市場地位，預期為HTC帶來整體成長。

宏達電18日晚間發表新一代XR頭戴裝置，黃昭穎今天回應媒體提問表示，新產品預計會在台灣、美國、歐洲、中東及亞太各區域如澳洲、日本、韓國、香港、新加坡等上市。

他表示，希望透過新產品的推出，進一步鞏固在高階XR市場的地位，針對不同市場需求推出解決方案，有助於加強與全球各產業領域的企業及技術夥伴合作，擴展生態系統。

他看好，新產品將推動XR應用的多樣化，預期為HTC帶來整體成長，並加強在企業、教育、醫療、公共安全訓練、文化藝術及大場域娛樂等垂直領域的合作。

黃昭穎表示，在台灣XR設備銷售目前以企業市場為主，XR技術已成為提升生產力、協作能力與訓練效果的重要工具，隨著各行業對數位轉型和沉浸式體驗需求的增加，企業市場持續上升。

他表示，也看到消費者市場的成長，尤其是在娛樂、遊戲及社交應用的方面，隨著內容和設備持續創新，預期未來消費者市場的比例將逐步提升。

HTC 宏達電 消費

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