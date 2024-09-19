威力暘看好車用智慧座艙技術需求商機

威力暘-創（6988）將於19日舉辦創新板上市前業績發表會，該公司是車用電子與智慧載具解決方案供應商，威力暘董事長劉一郎看好汽車自動化對汽車電子控制單元（ECU）需求增加，業績將跟著穩定成長。

威力暘-創專注於車用電子事業，提供從設計、開發到生產的完整解決方案。其主要產品為機車車燈、汽車電子排檔、多功能方向盤…等電子零組件，主要供應台灣市場相關產品；近年來除持續深耕中國市場外，日本市場亦有相當斬獲，出貨數量穩定。

董座劉一郎表示，公司所開發的汽車電子控制單元（ECU）、電子換檔器和多功能方向盤控制器等，廣泛應用於汽車各個領域。

隨著電動化與智慧載具市場的快速成長，公司亦積極布局電動自行車、電動滑板車和電動船外機等產品，並開發電動車輛專用的電池熱管理系統（BTMS）和商用車空調控制系統。此外，公司亦發展車用軟硬體結合解決方案，提供從硬體設備、軟體應用程式到系統整合的全面服務。

劉一郎進一步指出，有技術的大規模公司不做少量多樣的客製化產品，沒有規模的小公司無法通過客戶嚴格稽核；因此威力暘找出市場藍海，有許多客製化產品是客戶機種的關鍵零組件，不會輕易被取代。截至目前為止，公司產品已經通過20家以上車廠稽核驗證，包括DENSO、YAMAHA、ZF、AUTOLIV等國際知名車廠和電子產品公司皆為威力暘客戶。

隨著汽車智慧化發展，車用座艙人機介面（HMI）技術已成為汽車產業的重要趨勢之一，亦是成為各大車廠競相角逐的市場。根據MarketsandMarkets指出，全球汽車HMI市場預計將從2023年的239億美元增長至2028年的402億美元，年複合增長率達11%。威力暘在此領域的布局，包括開發智慧方向盤、觸控反饋技術等，安全性符合ISO 26262功能安全標準，確保車用HMI系統的高度安全性和穩定性，因此，未來可望受惠於此快速增長的市場需求。

同時，隨著自動駕駛、互聯車輛、電動化傳動系統和共用移動等趨勢的興起，汽車產業正在經歷重大變革。麥肯錫公司預測，到2030年，全球汽車軟件和電子電氣元件市場規模將從2,380億美元增長到4,690億美元，年複合增長率達7%，遠超整體汽車市場3%的預期增長率，進一步推動威力暘在軟體和電子產品領域的成長。

在營收動能方面，威力暘表示，公司今年在台元工廠建立了兩條全新的SMT生產線，這不僅提升了現有產品的生產能力，還將承擔新產品的生產任務。新產品包括電動車電池熱管理控制器、電動巴士新型HVAC控制器、電動巴士HMI、電動船外機電力分配控制器、重型卡車方向盤模組、IMU結合轉向頭燈、125khz新型一體化無線鑰匙系統等，受惠市場需求強勁，相關產品可望為公司帶來成長助益。