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PayEasy上線20周年 轉型福利網有成 營收連三年成長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
PayEasy企業福利網總經理李易騰 康迅數位／提供
PayEasy企業福利網總經理李易騰 康迅數位／提供

國內最大企業福利網PayEasy慶祝成立20周年。PayEasy歷經轉型，2年前正式封閉為專營企業福利業務網站，業績維持連兩年成長，今「2024年」1-8月營業額成長率達15%以上，流量較2023年同期提高8%，轉換率仍維持在22%以上，在流量、轉換率等營運指標也有優秀表現，主要企業客戶包括中國信託台新金控、台灣本田、國際富豪汽車、新光三越、鴻海科技集團等大型企業客戶表達肯定態度。

PayEasy總經理李易騰指出，為取得價格優勢，2022年12月率先宣布轉型全站封閉化，積極強化企業客戶員工的福利金價值；下一步將針對企業員工福利外的其他工作流程，為企業解決內部作業痛點，協助企業內部加深數位化提升效率。目前PayEasy擁有36萬件宅配商品、2,000款生活票券、全球訂房、機票、國內外旅遊行程，另有各項超值服務，包括線下全台萬家特約商店、員工單據報支系統、員工意見調查與交流專區等數位化服務。PayEasy指出，供應商上架等於接觸800家企業客戶，透過數據分析可提供供應商精準的客戶輪廓，易於事先研判主推品項及其價格帶甜蜜點，減少無效的上架作業，因此全站上架商品「有購率」高且有高轉換率。

中國信託、台新金控、台灣本田、國際富豪汽車、新光三越百貨、鴻海科技集團等福利網企業客戶也表達肯定支持態度。目前中國信託使用PayEasy津貼審核中心功能，協助中國信託將員工福利單據報支及HR審核作業全面電子化；台新金控指出，PayEasy不斷優化與提升服務，是台新金控的「智慧好夥伴」；合作多年的台灣本田認可PayEasy福利平台提供包括優惠商品、生活票券、旅遊等眾多選擇，協助台灣本田實現員工福利最大化。

中國信託 台新金控 本田

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