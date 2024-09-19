戴爾看好通用伺服器升級加溫 CCL概念股聯茂、台燿沾光
戴爾日前公布財報並釋出展望，其中拋出特殊觀點看好新一代AI平台正加速傳統通用伺服器升級需求，主要是AI平台佔據機房空間、耗損更多機房電力，升級既有通用伺服器對系統端反而更有吸引力。法人看好，相關主要通用伺服板龍頭金像電（2368）、伺服器供貨銅箔基板大廠聯茂（6213）、台燿（6274）營運可望同步沾光。
依據戴爾說法，看好傳統通用伺服器升級將開始加速。戴爾推出新一代通用伺服器 CPU 運算核心數量為 4 年前舊款的 2.5~3 倍，可取代 3~5 台舊款伺服器，進而節省更多機房空間。
新一代通用伺服器能耗較 4 年前舊款伺服器能耗改善 25~35%，能有效降低不斷攀升的電力成本壓力。
先前PCB大廠與銅箔基板大廠已普遍看好下半年通用伺服器需求可望回穩，金像電日前提到，第3季營運持續升溫，第4季力拚維持高檔，對下半年審慎樂觀，惟仍須觀察季底盤點因素。
據了解，金像電因台灣與大陸廠區皆滿載生產並積極擴充產能，下半年台灣廠區產能有望提升20%，陸續於第3季至第4季開出。
另外台光電（2383）除了AI伺服器，主要為手機用無鹵素基板供應商，若蘋果新機銷售暢旺也有助於材料出貨。
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