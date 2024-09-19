外資開第一槍 看衰DRAM後市

外界普遍認為記憶體市況正走在穩健的道路之際，外資摩根士丹利（大摩）卻大潑冷水，直言記憶體業「凜冬將至」，DRAM周期性高峰將於今年到達一個段落，第四季出現反轉，並開始面臨供過於求壓力，不僅接下來訂價環境更具挑戰，供過於求問題將一路延續至二○二六年。

大摩是近期開出第一槍看壞記憶體市況的外資，法人認為，若DRAM市況反轉向下，將牽動南亞科、威剛、十銓、創見等台灣相關業者後市。

大摩於今年第二季初仍看多記憶體市況，認為在AI快速發展下，將帶動DRAM和ＨＢＭ（高頻寬記憶體）供不應求，預計DRAM市場的供應缺口達百分之廿三，樂觀預期將出現產業「超級周期」。短短半年即豬羊變色，大摩的市況報告也出現一八○度大轉變。

大摩最新報告指出「行業不會永遠處於夏季，寒冬總會到來」，儘管記憶體價格仍在漲，但隨供應追上需求，增長速度正在接近峰值，將記憶體周期指標自二○二一年以來首次從「周期後期」調整為「周期峰值」，並研判在接下來的幾季，記憶體產業將走完一個完整周期，甚至最快在今年第四季就會看到。

摩根士丹利強調，雖然AI需求相對保持強勁，但傳統終端市場在最近幾周已惡化或保持疲軟，導致價格下降。大摩更大刀一揮大砍SK海力士目標價，從廿六萬韓元腰斬至十二萬韓元，認為海力士今年大部分時期仍將表現良好，但從第四季開始烏雲密布，對台廠南亞科、旺宏也同步減碼，牽動威剛、十銓、創見等台廠。

研調機構TrendForce曾分析，目前還未明確觀察到AI手機或AI PC在接下來幾季能有合理的應用出現，即使滲透率提高，也難以帶起全面換機潮，因此無法帶動DRAM價格。