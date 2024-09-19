劉鏡清：台灣半導體強勢 至少20年

國發會主委劉鏡清表示，台灣半導體的強勢地位將會持續維持，未來至少有十年至廿年位居全球領導地位，不能讓這個經濟成長引擎熄火；此外，未來也會扶植設備及化學材料兩個弱項，以強化供應鏈韌性，成為全球最完整的生態系。

談到對景氣的看法，劉鏡清說，今年台灣經濟沒有什麼大問題，民間投資熱絡、內需有撐，但明年則需留意美國總統大選結果，以及美國透過抑制需求控制通膨，後續經濟是否能軟著陸，需密切關注。

網路節目「齊有此理」昨播出專訪劉鏡清的內容。劉鏡清指出，近期訪問歐洲、日本，甚至與新加坡前公司合夥人開會，都提到台灣半導體位居全球領導地位，而他身為台積電董事，很清楚產業未來路線圖，領導地位還將持續。

劉鏡清指出，科技業帶動我國GDP（國內生產毛額）附加價值率高達百分之五十八點五，是所有產業最高，若這個引擎熄火，面臨的經濟挑戰恐怕就不是那麼簡單。

他說，全球十大IC設計公司有五家在美國、四家則在台灣；台灣半導體製造和封裝也都很強勢，台灣有台積電和日月光，而目前全球在半導體和AI發展上，百分之九十伺服器來自台灣、百分之八十六主機板來自台灣，晶片更不用說，幾乎百分之百來自台灣，顯見台灣扮演極強角色。

至於在半導體產業比較弱的設備、化學材料部分，劉鏡清表示，他已經找台積電供應鏈談過，希望以國家力量扶植業者往海外發展、進軍全球，要讓台灣能夠成為全球最完整的生態系，領先全球的地位將更穩固。

劉鏡清指出，當國家整體經濟還不錯，政府就可以有餘力來做產業均衡。例如有些產業發展已達成熟期，就可以幫助他們創造差異化。此外，國發會也希望推動產業控股公司，把小公司整合成大公司，產生資本效益，國發會期盼促成更多這種案例，國發基金也會資助給予他們更多子彈，近期旅宿業已經來敲門，表達意願希望聯合起來進軍海外。他說，產業控股公司的概念跟傳統合併不一樣，大聯大就是很成功的例子，現在是個打群架的時代。

劉鏡清表示，賴政府對於經濟發展高度重視，總統賴清德要他放手去做，他也希望自己能夠做不一樣的事，做比較深入的事，「而且是改造產業，而不是補助產業」。

針對全球人才競逐，劉鏡清則說，這是非常嚴峻的考驗，國發會也盤點完成國際攬才做法，研擬再度鬆綁法規，預計十一月將草案送進立法院，同時也規畫海外設點，讓海外人才透過遠距工作的方式，服務台商。