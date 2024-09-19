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天下永續公民獎／遠傳 蟬聯電信業冠軍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳獲天下永續公民獎「大型企業組—服務業組」第二名，蟬聯電信業冠軍，總經理井琪受獎。遠傳／提供
遠傳獲天下永續公民獎「大型企業組—服務業組」第二名，蟬聯電信業冠軍，總經理井琪受獎。遠傳／提供

台灣指標性ESG評鑑「天下永續公民獎」昨（18）日揭曉，遠傳（4904）憑藉「遠傳大人物（大數據、人工智慧、物連網）」結合深厚的電信技術與應用，在ESG三方面推動有成，自逾200家台灣指標性企業中脫穎而出，獲評為「大型企業—服務業組」第二名，同時為電信業冠軍，亦是遠傳第二年在「天下永續公民獎」評比中蟬聯電信業冠軍。

遠傳總經理井琪出席受獎時表示，感謝評審團對遠傳「以本業實踐企業責任、解決社會問題」耕耘方向的肯定，遠傳持續發展綠色智慧資通訊應用，將各領域的智慧能源管理和轉型專案持續延伸、長期耕耘，攜手員工、合作夥伴、用戶共同投入，深化生態圈合作推動轉型，為台灣和地球的永續盡一份心力。

遠傳指出，長期投入減緩氣候變遷的議題，以科技力結合電信本業，推動「低碳營運」。而與亞太電信合併後，透過基地台整併、AI基站選址、智能混頻和休眠技術，每年可節省8,600萬度電，降低4萬噸碳排放，帶頭打造環保網路。此外，遠傳於2023年加入RE100，並承諾於2040年達成100%使用再生能源目標；並成為首家通過SBTi（科學基礎減碳）1.5℃近程目標審核的電信業者，致力於2048年實現淨零排放。

除自身力行永續推動，遠傳亦發揮產業影響力，積極強化供應鏈韌性，「以大帶小」提供內部資源輔導廠商減碳，是全台唯一連續四年獲得CDP供應商氣候變遷管理績效「領導級」的電信業者。

此外，遠傳運用「遠傳5G大人物」技術推動社會公益不遺餘力，首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，為用戶降低逾90%的詐騙電話與簡訊的騷擾；「5G遠距診療」服務目前已遍及15縣市，服務超過4.1萬人次 ; 「遠傳5G救護車捐贈公益計畫」，已在12縣市落地，完成逾500件勤務，以科技守護民眾安全。

為擴大ESG影響力，遠傳透過「遠傳心生活APP」推動「心公益」，號召大眾「益起集愛，讓愛遠傳」，連續17年為弱勢兒少募集善款與物資。同時也號召供應商組成「永續先鋒隊」，四年來已累計有99家供應商投入偏鄉公益，與遠傳一起紮根ESG永續教育。

ESG 遠傳

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