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天下永續公民獎／中華電ESG績效聚光

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信獲天下永續公民獎大型企業服務類第三名，並獲「天下人才永續獎」大型企業服務業組第一名，由天下永續公民獎評審長林信義授獎給中華電信董事長郭水義（右）。中華電信／提供
中華電信獲天下永續公民獎大型企業服務類第三名，並獲「天下人才永續獎」大型企業服務業組第一名，由天下永續公民獎評審長林信義授獎給中華電信董事長郭水義（右）。中華電信／提供

中華電信（2412）昨（18）日獲《天下雜誌》頒發2024年「天下永續公民獎」大型企業服務組第三名，並獲「天下人才永續獎」大型企業服務業組第一名。中華電信董事長郭水義親自出席頒獎典禮代表接受表揚，展現企業對永續的重視與決心，並彰顯自高階經理人推動及全體同仁的共同努力，更在在體現中華電信力行低碳永續、貫徹數位平權、落實誠信透明之ESG的企業表現與成果，深獲各界肯定。

郭水義表示，中華電信在國際上展現卓越成績，2023年底蟬聯入選DJSI道瓊永續世界指數、名列全球電信業第一，榮獲《TIME》時代雜誌評選為2024年全球Top 2%永續企業；不只做到世界第一，也努力做到台灣第一，今年8月15日成為台灣唯一、正式通過SBTi的溫室氣體淨零（Net Zero）目標驗證，超前承諾在2045年即達成淨零目標電信業者。

郭水義強調，中華電信照顧員工、大幅增加員工福利，長期重視員工職能培訓，致力打造數位平權環境，綿密關注四大平權，包含弱勢民眾平權、偏遠地區及偏鄉兒童的區域平權、協助中小企業的企業平權、以及協助各行各業數位轉型的產業平權；此外，更長期投注體育運動發展，轉播奧運、世足賽等，做別人不願意做的事。

此外，郭水義指出，中華電信更運用資通訊核心技術，傾全力以科技打詐、協助各縣市積極推展永續城市，更啟動「供應商淨零永續學園」數位學習平台，協助供應商掌握、推動永續，把中華電信的能量，挹注於社會的各個層面；未來仍將一本初衷，與夥伴攜手同行致遠，實踐永續發展。

身為台灣電信領航，中華電信不斷創新科技落實於ESG作為。在電信公共工程建設中，獨家研發出低碳工程技術，成為全台首件有效降低電信公共工程建設碳排放的成功案例，同時結合物聯網、雲端運算全面推動iEN智慧節能服務系統，2023年較2020基準年減少碳排量達15.94%，顯著超越原本所設定科學基礎減量（SBTi）目標路徑6.5%；此外，更運用AI技術分析詐騙型態，每個月阻絕達6.5億次的惡意網頁威脅。

中華電信 雲端運算

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