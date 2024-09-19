SpaceX奪WiFi大單 昇達科、金寶、事欣科營運看俏

全球最大低軌衛星營運商SpaceX業務有重大突破，拿下奪美聯航機上無線上網WiFi大單，這讓SpaceX在飛機上的無線上網訂單幾乎翻倍，隨著SpaceX用戶持續擴大，除家用市場，更積極擴大至航空等企業客戶，有助於擴大後續低軌衛星建置，推升低軌衛星鏈昇達科（3491）、金寶（2312）、事欣科（4916）營運看俏。

SpaceX旗下低軌衛星網路服務計畫星鏈（Starlink）已經發射6,400顆衛星，今年5月歡慶在全球99個國家及市場推出衛星網路服務，用戶數更突破300萬人，不管是衛星數量、提供服務的市場以及累計用戶數，都遠遠領先於其他低軌衛星營運商。

近年SpaceX除積極拓展家戶市場外，更搶進企業市場，飛機上無線上網就是佈局重點之一，根據外電報導，美國航空巨頭聯合航空（United Airlines）等擴大導入星鏈，提供機上無線網路服務。

外電CNBC引述SpaceX的董事Nick 談話指出，星鏈和聯合航空簽約後，SpaceX的機上務線上網訂單幾乎翻倍，「非常興奮，我們現在有大約2,500架飛機的合同。」法人也看好，隨著SpaceX持續擴大衛星規模及用戶數，可望帶動相關供應鏈訂單表現。

金寶旗下低軌衛星地面站主機板已打入國際供應鏈，金寶2023年起為配合美系客戶，將產線移轉至墨西哥生產，該公司總經理陳威昌之前表示，看好5G和低軌衛星領域的發展，對低軌衛星通訊未來成長很有信心。

工業電腦廠事欣科低軌衛星專案相關業務主要在美國生產，產品間接打入SpaceX供應鏈，主要用於衛星通訊，包括PCB、PCBA、機電整合及系統組裝等。

展望後市，法人看好，事欣科今年在手訂單健康且穩定，伴隨遞延訂單出貨增加，預期下半年業績將恢復較明顯成長，推升下半年營運優於上半年，擴大2024全年營收年增幅度。

微波、毫米波元件設計製造公司昇達科產品應用在低軌衛星衛星酬載Payload、地面站Gateway，使用者終端Uber Terminal，已經打入全球重要低軌衛星營運商。

昇達科受惠低軌衛星出貨暢旺，貢獻營收比重三級跳，從2022年為14%，2023年為15.2%，今年上半年提升到39.5%，8月單月占比更超過五成。