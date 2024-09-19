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大摩：記憶體寒冬將至 供過於求問題將延續至2026

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
外界普遍認為記憶體市況正走在穩健的道路之際，外資摩根士丹利最新報告卻大潑冷水，直言記憶體「寒冬將至」。示意圖。 （路透）
外界普遍認為記憶體市況正走在穩健的道路之際，外資摩根士丹利最新報告卻大潑冷水，直言記憶體「寒冬將至」。示意圖。 （路透）

外界普遍認為記憶體市況正走在穩健的道路之際，外資摩根士丹利最新報告卻大潑冷水，直言記憶體「寒冬將至」，DRAM市場恐從周期性高峰回落，預期最快將於第4季反轉向下，開始面臨供過於求壓力，不僅接下來訂價環境更具挑戰，供過於求問題更會一路延續至2026年。

大摩是近期開出第一槍看壞記憶體市況的外資，法人認為，若DRAM市況反轉向下，將牽動南亞科（2408）、威剛（3260）、十銓（4967）、創見（2451）等台灣相關業者後市。

大摩今年第2季初仍看多記憶體市況，當時認為在AI快速發展下，將導致DRAM和高頻寬記憶體（HBM）供不應求，預計整個DRAM市場供應缺口高達23%，樂觀預期將出現產業「超級周期」。短短半年大摩即「變臉」，最新記憶體產業報告出現180度大轉變。

大摩看壞DRAM後市 圖／經濟日報提供
大摩看壞DRAM後市 圖／經濟日報提供

大摩在最新報告指出，「行業不會永遠處於夏季，寒冬總會到來」，儘管記憶體價格仍在上漲，但隨著供應追上需求，增長速度正在接近峰值，將記憶體周指標自2021年以來首次從「周期後期」調整為「周期峰值」，研判在接下來的幾個季度中，記憶體產業將走完一個完整周期，最快今年第4季就會看到這個高峰周期結束。

大摩強調，雖然AI需求相對仍強勁，但傳統終端市場最近幾周已惡化或保持疲軟，並導致價格下滑，初步跡象表明，第4季訂價環境將更具挑戰，預期恐於2025年出現趨勢逆轉，DRAM將一路供過於求至2026年，主因庫存持續積累，並加劇供需失衡狀況。

就主要廠商後市來看，大摩大刀一揮，大砍SK海力士目標價，從26萬韓元腰斬至12萬韓元。

大摩認為，SK海力士今年大部分時期仍將表現良好，但從第4季開始烏雲密布；大摩看壞SK海力士之際，對南亞科、旺宏（2337）等台灣記憶體廠也同步給予「減碼」評等，使得以DRAM為主要貨源、常因市況起伏而影響營運的威剛、十銓、創見等記憶體模組廠後市同受關注。

SK海力士 大摩 記憶體模組

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