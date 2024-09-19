聽新聞
0:00 / 0:00
大摩示警記憶體 業界仍持正向看法
外資摩根士丹利對記憶體產業示警，使得南亞科（2408）於10月9日的法說會釋出的展望更受關注。就當下來看，台灣記憶體相關業者對後市展望仍持正向看法，強調2025年DRAM市況依舊良好。
不具名的國內記憶體模組大廠強調，並未改變原先唱旺市場的論調，從現在到2025年，持續看好DRAM市況，惟2026年距離還太遙遠，尚無法看清。
南亞科曾預告下半年伴隨DDR5產出增加、市場需求改善，營運將逐季好轉，加上大廠轉向生產高頻寬記憶體（HBM），導致DDR5，DDR4產能被排擠，有機會調整相關市場庫存。
南亞科先前認為，在需求大於供給情況下，有望掌握較大的議價能力，對公司營運有正面效益。隨著大摩對記憶體產業示警，使得南亞科於10月9日的法說會釋出的展望更受關注。
威剛則說，對今年下半年與明年DRAM市況相當有信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言