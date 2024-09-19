大摩示警記憶體 業界仍持正向看法

外資摩根士丹利對記憶體產業示警，使得南亞科（2408）於10月9日的法說會釋出的展望更受關注。就當下來看，台灣記憶體相關業者對後市展望仍持正向看法，強調2025年DRAM市況依舊良好。

不具名的國內記憶體模組大廠強調，並未改變原先唱旺市場的論調，從現在到2025年，持續看好DRAM市況，惟2026年距離還太遙遠，尚無法看清。

南亞科曾預告下半年伴隨DDR5產出增加、市場需求改善，營運將逐季好轉，加上大廠轉向生產高頻寬記憶體（HBM），導致DDR5，DDR4產能被排擠，有機會調整相關市場庫存。

南亞科先前認為，在需求大於供給情況下，有望掌握較大的議價能力，對公司營運有正面效益。隨著大摩對記憶體產業示警，使得南亞科於10月9日的法說會釋出的展望更受關注。

威剛則說，對今年下半年與明年DRAM市況相當有信心。