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中華電信徵才658人 起薪43K

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信。 聯合報系資料照片
中華電信。 聯合報系資料照片

本土電信龍頭中華電信（2412）昨（18）日發出徵才令，開出658名基層從業人員職缺，起薪4.3萬元，並祭出多項福利，要吸引新生力軍加入。

中華電信表示，本次徵才共分為六種職缺，業務類與技術類起薪各為4萬3,195元及4萬5,220元，今年起更提供多項福利政策措施，包含定額加薪、留才增給信託獎勵金、放寬晉升條件、調升員工酬勞分派比率及發放一次性獎金。

中華電信指出，7月1日起，提高生育補助從每胎2萬元提高到8萬元、提高產假從原本的42日工作天，調增至13周日曆天；原發放伙食津貼2,400元，將自2025年1月1日起調高為3,000元。

中華電信強調，要致力打造幸福職場，提供員工完善的福利制度與優質的工作環境，使同仁能安心工作，更能放心生養兒女，中華電信長期為台灣電信業信用評等第一名，蟬聯入選道瓊永續指數（DJSI）世界成份股，並名列全球電信業受評公司第一名。

中華電信董事長郭水義今年初即宣布，今年要擴大人才布局，集結各項專才、網羅天下英才，2024年集團徵才2,000人至3,000人，並擴大新興技術，厚植高含金的科技人才規模。

中華電信強調，希望帶領員工秉持「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四大價值觀，邁向「成為以永續發展為基礎的國際標竿企業、成為數位生態系統協創者的領導品牌、成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技集團」的三大願景。

中華電信 徵才

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