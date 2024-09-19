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《黑神話：悟空》帶來顯卡熱潮 承啟躍台鏈最大贏家

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

大陸3A遊戲大作《黑神話：悟空》上市一個月銷量直逼2,000萬套，大陸有地主優勢，當地電腦市場為之瘋狂，顯卡廠接單接到手軟，七彩虹為大陸最大顯示卡品牌，產品人氣爆棚，台廠承啟（2425）為七彩虹代工，堪稱此波《黑神話：悟空》熱銷帶來的顯卡熱潮下，台鏈最大贏家。

七彩虹是大陸擁有30年歷史的電腦製造商，主要業務以主機板、顯卡為主，是大陸市場顯卡銷量最高的品牌，近年積極多角化經營，還推出筆記型電腦、散熱器、機殼、電腦周邊等產品，部份產品並交由承啟代工。

《黑神話：悟空》引爆超高人氣與買氣，帶旺顯卡銷售，七彩虹自然不會放過相關商機，推出《黑神話：悟空》定製版顯卡搶市，並主打該定製版顯卡不僅有堪稱「藝術品級的外觀」，更延續強大的散熱能力，引爆話題一波波，並順勢推升銷量。

承啟表示，目前輝達RTX 40系列顯卡供應充足，預估遊戲用戶將由目前1,000多萬朝超過2,000萬套邁進。承啟受惠《黑神話：悟空》熱潮、電競市場活絡需求之際，也正積極布局AI相關業務，涵蓋輝達AI伺服器等產品蓄勢待發。

《黑神話：悟空》引動的電腦周邊買氣超強，大陸媒體報導指出，以深圳「華強北」為例，「那隻猴子」上市後，賣電腦的組裝訂單就沒有停過；電商通路方面，「那隻猴子」也讓遊戲設備成交額年增五倍。

陸媒報導指出，在大陸深圳、全球最大電子聚落「華強北」，賣電腦的店鋪老闆從8月20日《黑神話：悟空》上市後，手就沒停過。

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