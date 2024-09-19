蘋果新筆電下月亮相 秀AI戰力

市場預期，蘋果將於10月再次舉行新品發表會，推出新款Mac系列和iPad產品，包括新一代MacBook Pro、iMac和Mac mini等硬體將搭載更先進的自研M4處理器。外界解讀，蘋果希望藉由更強大的AI處理能力，迎戰微軟陣營AI PC產品線。

彭博先前報導，蘋果計劃在10月發表會中宣布新款14吋和16吋MacBook Pro型號，將搭載M4、M4 Pro和M4 Max晶片。同時，蘋果還會推出搭載M4晶片的iMac，至於Mac mini則預計搭載M4和M4 Pro晶片。

蘋果今年上半年推出M4晶片，首先搭載於iPad Pro上。蘋果表示，M4擁有歷來最快的神經網路引擎，可支援最快達每秒38兆次運算，比現今任何AI PC的神經處理單元都快。法人點名，鴻海（2317）與廣達（2382）是蘋果Mac系列產品主力供應商，尤其鴻海供應的產品包括MacBook Pro、MacBook Air、iMac與Mac mini等全系列產品，受惠大。

鴻海一向不評論單一客戶訂單動態，鴻海董事長劉揚偉之前表示，最近幾個月旺季是常態，鴻海正在做相關準備工作，並沒有任何異常，不光是手機（進入旺季），其他產品也是一樣。

鴻海預期，目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第3季營運將有季增及年增的表現。

廣達8月筆電出貨430萬台，月增26.5%，年減6.5%，而且單價較高的機種出貨比重增加。外界臆測，主要是大客戶新產品將要推出，廣達配合客戶開始出貨。