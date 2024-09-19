「那隻猴子」再掀顯卡搶購潮 華碩、微星、技嘉旺上加旺

大陸超人氣3A遊戲大作《黑神話：悟空》明（20）日上市滿月，短短一個月銷量直逼2,000萬套，帶動顯卡熱銷之際，業界傳出，滿足「那隻猴子」硬體需求的輝達（NVIDIA）RTX 4090旗艦顯卡將在10月停產，接下來將無貨可賣，近期再掀一波搶購潮，使得顯卡市場旺上加旺。

伴隨輝達最快今年底、明年初將推性能更高、單價更貴，以全新Blackwell架構打造的的下世代RTX 5090顯卡，將引領顯卡市場再攀高峰，助攻華碩（2357）、微星（2377）、技嘉（2376）等板卡廠業績。

外電Wccftech報導指出，輝達RTX 4090顯卡是在2022年10月推出，並一直保持顯卡性能領先者地位，市場迄今仍沒有競品能追上RTX 4090的頂尖遊戲解決方案，但這項目前最旗艦的顯卡產品仍須面對生命周期走到終點。

顯卡市場旺上加旺 圖／經濟日報提供

供應鏈傳出，輝達及合作夥伴10月將停產RTX 4090和RTX 4090 D。這對正準備上手《黑神話：悟空》的玩家堪稱「晴天霹靂」，因為這款高階顯卡是讓《黑神話：悟空》遊戲過程流暢不可或缺的標配，也因此近期掀起新一波RTX 4090搶購潮。

《黑神話：悟空》8月20日問世以來，即將滿月，短短一個月銷量直逼2,000萬套，且數量還在增加中，帶動的顯卡買氣超強。外電引述通路商的話指出，10月後RTX 4090和 RTX 4090 D將缺貨，雖然這兩款顯卡價格仍高，但需求量很大，短缺可能導致價格再上漲。

輝達決定停產這兩款旗艦級顯卡，是為降低高階RTX 40系列通路庫存，並專注幾個月內發表的新產品。市場預估輝達RTX 5090全面性取代 RTX 4090，中國大陸市場以RTX 5090 D取代RTX 4090 D 。

台灣顯卡廠樂見《黑神話：悟空》帶來的顯卡買氣。微星認為，通常有遊戲大作，會刺激顯示卡的銷售，樂觀看待《黑神話：悟空》對業績的助益。

技嘉表示，下半年將優於上半年，樂觀看待2025年持續成長，由於下半年的主機板包括英特爾與超微（AMD）都有新平台推出，同時，顯卡正處於供不應求，2025年也有新系列顯卡問世，預期營收與獲利更上一層樓。

華碩方面，主板與顯卡歸類為零組件及伺服器業務，展望本季，華碩預估，相關業務出貨季增5%至10%。