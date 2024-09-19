蘋果紅鏈筆電軸承品質出包 新日興、兆利意外受惠

蘋果有望於10月推出新款Mac系列產品之際，市場驚傳大陸上市軸承大廠科森供應蘋果筆電的軸承品質出包，蘋果為此緊急找其他供應商支援，台灣軸承大廠新日興（3376）、兆利（3548）都被要求增加出貨，相關轉單效應正在發酵。

軸承主要用於連接筆電螢幕與主機，少了軸承，筆電不僅無法開闔，也不能正常運作，可說是筆電不可或缺的關鍵零組件。供應鏈透露，科森此次出包後，蘋果不僅提高所有供應商檢驗規範，同時也要求其他軸承供應鏈緊急支援產能。

據了解，目前MacBook Air軸承供應商包含美商安費諾、台廠新日興、兆利以及陸廠科森；其中，安費諾與新日興供貨比重較高，兆利與科森居次，如今科森出包，預料其他三家將可獲得比重不一的轉單。

紅鏈供應MacBook軸承出包概況

至截稿前，未能取得科森回覆，遭點名接獲轉單的台廠也不對單一客戶與接單置評。不過，科森近期股價走勢已現端倪，最近一周股價從人民幣10.7元附近急殺，昨天再跌0.37%、收人民幣8.18元，短線重挫超過23%。新日興、兆利在市場期待轉單效應加持下，昨（18）日股價不畏台股大跌171點，同步逆勢勁揚逾4%，分別收在200.5元、179.5元。

科森成立於2010年，總部位於大陸昆山，資本額人民幣5.5億元，本業為金屬加工、機構件設計製造。該公司2017年在上海證券交易所主板掛牌，成為昆山市首家在上交所主板上市的民營企業，在當地具指標性意義。

業界人士指出，科森以低價搶單闖出名號，並在五、六年前打入蘋果筆電供應鏈，成為蘋果近年來扶植紅色供應鏈的代表性廠家之一，藉此削弱台廠議價能力，科森也在MacBook Air供應鏈日益站穩腳步。

不料科森本次供貨出現問題，而且是在蘋果新Mac產品問世前夕，牽動敏感神經。外界預期，蘋果未來可能重新調整兩岸供應鏈策略，台廠地位有望再次獲得提升。

新日興、兆利近期基本面同步升溫，新日興前八月合併營收88.22億元，年增43.8%；兆利前八月合併營收61.3億元，年增23.1%。

法人認為，隨著蘋果新款筆電即將上市，加上轉單效益加持，新日興近期業績有望持續成長。

新日興為因應未來市場布局，今年資本支出預估將倍增至7億元到8億元，產能方面，越南廠預計年底完工投產，中國大陸廠則將持續擴產，藉此滿足客戶需求。

兆利方面，雖然此次也有受惠轉單，但獲得轉單量不及新日興與安費諾，主要成長動能仍在於華為第4季即將發表的左右開合折疊機。