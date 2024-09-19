國發會：我半導體有20年優勢 要打造全球最完整生態系

國發會主委劉鏡清昨（18）日表示，台灣半導體產業還有十至20年優勢，絕不能讓這個經濟成長引擎熄火，政府將積極打造全球最完整的生態系，讓台灣科技業領先全球的地位更加穩固。

劉鏡清接受網路節目專訪昨日播出，談及產業政策，他強調，政府現在要做兩件事，一是讓國家成長引擎繼續運轉，這部分指的是半導體產業為首的科技業；二是大力扶植相對弱勢產業。政府先把台灣未來20年經濟發展做個保障，讓大家安定下來，當整體經濟還不錯，政府就有餘力做產業均衡。

國發會主委劉鏡清談話重點 圖／經濟日報提供

劉鏡清指出，科技業帶動我國GDP附加價值率高達58.5%，是所有產業中最高，若這個引擎熄火，我們面臨的經濟挑戰，恐怕就不是那麼簡單。

他指出，全球十大IC設計公司有五家在美國、四家在台灣；台灣半導體製造和封裝都很強勢，有台積電（2330）和日月光，目前全球在半導體和AI發展上，90%伺服器、86%主機板來自台灣，晶片更幾乎100%來自台灣，顯見台灣扮演關鍵角色。

劉鏡清表示，全球都面臨人力短缺，尤其在先進國家，而這將使全球對於半導體、AI需求更殷切，這就是台灣的機會和優勢。

至於在半導體產業比較弱的設備、化學材料部分，劉鏡清表示，他已找台積電供應鏈談過，希望以國家力量扶植業者往海外發展、進軍全球，要讓台灣能夠成為全球最完整的生態系，領先全球的地位將更穩固。

劉鏡清指出，當國家整體經濟還不錯，政府就可以有餘力來做產業均衡。例如有些產業發展已達成熟期，就可以幫助他們創造差異化。此外，國發會也希望推動產業控股公司，把小公司整合成大公司，產生資本效益，國發會期盼促成更多這種案例，國發基金也會資助給予他們更多子彈，近期旅宿業已經來敲門，表達意願希望聯合起來進軍海外。

劉鏡清強調，產業控股公司的概念跟傳統合併不一樣，大聯大就是很成功的例子，現在是打群架的時代。

針對人才政策，劉鏡清表示，國發會將鬆綁法規，預計11月將相關修法送進立法院；隨遠距工作概念盛行，國發會規劃海外設點，像軟體等產業，可採遠距工作，利用當地人才服務台商。