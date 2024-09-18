宏達電XR新品亮相 軟硬體全面進化

全球智慧型手機與虛擬實境平台和生態系統創新設計領導者HTC（宏達國際電子股份有限公司，以下簡稱「HTC」），18日宣布推出 VIVE Focus 系列的最新產品－VIVE Focus Vision。這款全新XR 一體機具備多項升級功能，專為高階遊戲玩家與企業用戶所打造，代表了HTC VIVE 系列創新技術的極致表現。不僅在獨立運行時強化了沉浸式體驗，還充分發揮PC VR的無限潛力。VIVE Focus Vision 集多功能於一身，滿足次世代娛樂、社交、學習與訓練應用的全方位需求，同時賦予產業無限可能。無論是在遊戲、教育或職場協作中，使用者都能享受更沉浸、互動且高效的體驗。此產品同時適用於大型場域走動式擬真體驗（Location Based Entertainment ; LBE）、工業訓練及混合實境等應用，帶來全面升級的使用體驗。

HTC VIVE 全球產品總監葉申表示：「VIVE Focus Vision 結合了強大的獨立運行能力，並支援 DisplayPort 模式，完整的保留無失真且精緻的 PC VR 視覺體驗。現在，PC 遊戲玩家可以將在 VR 遊戲樂園（VR Arcade）中的頂級沉浸式體驗帶回家。此外，VIVE Focus Vision 內建眼球追蹤技術與立體全彩高解析透視鏡頭，可實現精準的混合實境深度感知，並配備紅外線感應器，進一步優化了低光環境下的手部追蹤效果，將 XR 一體機的體驗提升至新高度」。

全新進化 釋放PC VR強大潛能

HTC 持續突破創新，基於備受推崇的 VIVE Focus 3 平台強大技術優勢進行重大更新，顯著提升了視覺效果與佩戴舒適度，並大幅優化操作效率。特別針對多用戶頻繁更換的使用場景，進一步增強了穿戴的便捷性。這些升級對於依賴 XR 訓練應用來提升生產力的行業，尤其在 VR 遊樂園的娛樂體驗、公共安全、軍事模擬訓練、醫學教育、金融與製造等領域，尤為關鍵。

VIVE Focus Vision 透過 DisplayPort 模式，將頭戴裝置直接連接 PC 的顯示卡，玩家即能享受開發者所設計的最高品質內容。對於擁有 SteamVR 遊戲的 PC VR 玩家，以及追求頂級沉浸式體驗的企業用戶來說，VIVE Focus Vision 無疑是理想之選。

增強穿戴便捷性 無縫共享使用

VIVE Focus Vision 內建眼球追蹤的自動瞳距（Auto IPD）調整功能，讓使用者可輕鬆與朋友、家人及同事共享頭戴裝置，透過自動調整鏡片來達到最佳瞳距，確保每次使用都能獲得水晶般清晰的視覺體驗。自動瞳距調整功能同樣適合使用者頻繁輪換的場景中，如大型場域走動式體驗（LBE）和培訓活動。

全彩透視鏡頭與熱插拔長效電力 帶來更加沉浸的體驗

兩顆前置全彩高解析透視攝像鏡頭，實現了立體透視功能，讓使用者在佩戴裝置時，呈現真實環境中的生動視野與精準的深度感知，因此使用者仍能以自然的深度感知觀看現實世界，進一步提升混合實境（Mixed Reality）的真實感。此外，VIVE Focus Vision 採用全新升級的散熱系統，提供更舒適的使用體驗。內建輔助電池提供熱插拔（帶電插拔）模式，可支援在更換電池期間維持裝置運作長達 20 分鐘，確保使用者的 XR 體驗不中斷或進度不漏失。