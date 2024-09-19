智慧經營／創泓科技董事長黃健寧 專注資安 搶當領航者

創泓科技（7714）董事長黃健寧表示，營運以四大核心服務為主，包含雲端整合、資通安全、高效維運、AI運用，其中看好資安以及AI需求強勁，未來也計畫拓展海外市場，希望在資安領域與客戶共創美好的數位大未來。

四大核心 提供解決方案

創泓科技成立於2010年，專注於資安軟硬體、顧問服務、教育訓練、雲端、人工智慧應用和無人機產品的加值銷售，提供從軟體開發防護到雲端資安解決方案，並透過專業技術顧問團隊，協助客戶強化資安、解決問題並建立零信任架構，也投資資安教育，培養企業資安人才。

黃健寧分享，創泓科技一開始創業團隊只有四個人，一路到目前公司人數約100人，服務據點包含台北總公司、新竹辦事處以及籌備中的南部辦事處，主要服務企業客戶使其數位轉型及安全上雲，他表示，數位轉型範圍很廣，只要跟資訊相關都是創泓科技的目標客戶。

黃健寧說明，創泓科技營運項目中，產品面包含基礎網路設施、IT運維、資通安全、雲端應用；服務面包含託管式資安監控服務、資安檢測服務、專業人才證照培訓。創泓提供解決方案包含弱點管理、網站安全、網路安全、雲資安服務、系統安全等。

創泓科技客戶涵蓋政府、金融、高科技製造業等。產品占比方面，網路資訊安全硬體39%、資安訂閱服務銷售30%、網路資訊安全軟體22%、資安人力技術服務及雲端相關業務9%。

此外，看好無人機發展前景，創泓也針對無人機布局，投資發展無人機設計與巡檢服務翔隆航太，目前持股約17.6%。

擴大市占 創造競爭優勢

黃健寧表示，今年營運樂觀看待，主要成長動能來自資安以及AI需求強勁，未來將續擴大市場占有率、擴展產業範圍、增加自有解決方案、培育人才永續經營，引進更有競爭力的新解決方案。此外，也持續投資AI、資安監控，提供更多加值服務給客戶。

黃健寧表示，未來將持續提供高品質、高價值產品與服務，看好資訊安全和AI應用領域銷售增長，提升跨領域技術服務與整合能量，培養新興科技應用的專業服務，擴展政府公部門、金融、製造、高科技、電信、物流及零售業等服務範圍，為客戶創造競爭優勢。

針對海外市場發展，黃健寧表示，目前有預計未來到泰國、新加坡設點布局。

創泓科技以「值得信賴的資安夥伴」作為經營目標，願景是成為未來數位生態系中的領航者，在全球數位轉型的浪潮下，為客戶提供全方位的加值服務，共同迎接未知的挑戰，創造更美好的數位未來。