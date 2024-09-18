快訊

陸宣布：34項台灣農產品 停止免徵進口關稅

曾獲周星馳大讚「表現得比我好」石班瑜這樣護嗓保飯碗

白珮茹涉詐15年助理費逾5百萬 前立委父白添枝等家人淪人頭

影／宏達電發表VIVE Focus Vision 搶先享受VR遊戲體驗

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
宏達電今天發表全新頭戴式產品VIVE FOCUS VISON。記者邱德祥／攝影
宏達電今天發表全新頭戴式產品VIVE FOCUS VISON。記者邱德祥／攝影

宏達電今天發表全新頭戴式產品VIVE FOCUS VISON，瞄準虛擬實境遊戲玩家，強調畫質不妥協的 PC VR 體驗，在便利性上進一步升級，首度支援 DP 模式連接，直接將頭盔與電腦顯示卡串流，帶來無損、低延遲的遊戲畫面。HTC 也預告，在年底之前 DP 模式還將能支援 120Hz 更新率。

規格方面，VIVE Focus Vision 採用 Snapdragon XR2 Gen 3 晶片，雙眼合計高達 5K 解析度，廣視角為 120 度以及 90Hz 刷新率，配備 12GB 記憶體與 128GB 儲存空間，可藉由記憶卡額外擴充 2TB。

HTC 即日起開放 VIVE Focus Vision 於指定通路展開預購，售價 34,900 元，截至 10 月 17 日之前，會贈送 VIVE 影音串流套件、3款熱門精選一體機遊戲、PC VR 傳奇遊戲包及混合實境遊戲包。

宏達電今天發表全新頭戴式產品VIVE FOCUS VISON。記者邱德祥／攝影
宏達電今天發表全新頭戴式產品VIVE FOCUS VISON。記者邱德祥／攝影

HTC VR 宏達電 顯示卡

延伸閱讀

《111% Mercedes-Benz》特展 Vision One-Eleven 概念車五大看點

賓士 Vision One-Eleven空運來台《111% Mercedes-Benz》特展 兩廳院廣場盛大開幕

2025年式Ford Focus ST車系10月登場 配備將進行小幅調整

賓士超跑概念車 Vision One-Eleven 9 月 14~22 日兩廳院藝文廣場登陸

相關新聞

iPhone 16周五登場 遠傳祭六大開賣好禮

蘋果全新iPhone 16系列將於本周五（9月20日）正式盛大開賣，遠傳電信推出超優資費方案，新機最低零元起，遠傳更加送...

國發會主委劉鏡清：台灣半導體未來10~20年仍居全球領導地位

國發會主委劉鏡清接受網路媒體專訪時表示，台灣半導體的強勢地位將持續維持，未來至少有10年以上至20年位居全球領導地位，未...

緯創總座林建勳：AI 需求再強2年、在手訂單看到明年底

代工大廠緯創（3231）總經理林建勳18日指出，目前整個供應鏈的狀況，都還是維持著強勁態勢，未來兩年之間市場的需求，都還...

剖析台積電崛起之路 美「外交事務」期刊文章盛讚台灣

美國「外交事務」期刊今天刊出最新文章，剖析台灣護國神山台積電的崛起之路，並盛讚台灣政府在支持產業之餘，不忘保有靈活性與競...

看好AI PC發展 緯創總座林建勳推估商機爆發時間在明後年

代工大廠緯創（3231）總經理林建勳18日現身「2024天下永續公民獎」頒獎典禮，面對外界詢問AI PC的發展現況，他坦...

代工三雄入選「外資精選台灣100強」 廣達登上第三名

2024年「外資精選台灣百強榜單（TaiwanFINI100）」於18日出爐，而代工三雄廣達（2382）、緯創（3231...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。