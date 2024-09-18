影／宏達電發表VIVE Focus Vision 搶先享受VR遊戲體驗
宏達電今天發表全新頭戴式產品VIVE FOCUS VISON，瞄準虛擬實境遊戲玩家，強調畫質不妥協的 PC VR 體驗，在便利性上進一步升級，首度支援 DP 模式連接，直接將頭盔與電腦顯示卡串流，帶來無損、低延遲的遊戲畫面。HTC 也預告，在年底之前 DP 模式還將能支援 120Hz 更新率。
規格方面，VIVE Focus Vision 採用 Snapdragon XR2 Gen 3 晶片，雙眼合計高達 5K 解析度，廣視角為 120 度以及 90Hz 刷新率，配備 12GB 記憶體與 128GB 儲存空間，可藉由記憶卡額外擴充 2TB。
HTC 即日起開放 VIVE Focus Vision 於指定通路展開預購，售價 34,900 元，截至 10 月 17 日之前，會贈送 VIVE 影音串流套件、3款熱門精選一體機遊戲、PC VR 傳奇遊戲包及混合實境遊戲包。
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