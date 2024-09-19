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遠傳旗下德誼iPhone推訂閱制

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

小資族年年換新iPhone不是夢，遠傳（4904）旗下德誼數位昨（18）日宣布推出iPhone訂閱制，預估占年底前銷量5%至10%，換機潮及訂閱制可望刺激買氣，推升銷售量成長10%至15%。遠傳大搶開賣人氣，祭六大開賣好禮。

德誼是全台最大Apple優質經銷商Data Express，宣布Apple經銷商全台獨家iPhone訂閱制方案，訂閱制超低月付1,614元，搭配專屬維修保險，於每年購機回收時保證50%回收價，消費者可以原機半價的金額進行訂閱，並在每年推出新機時優先取機，輕鬆在第一時間搶先體驗最新款iPhone。

德誼數位總經理鄧美慧表示，除推出iPhone訂閱制，以更優惠價格搭配專屬維修保險，輕鬆就可代代換新，購買iPhone 16系列新機也可享「AI德升級 五感心體驗」的豐富優惠與套餐組合。

鄧美慧表示，透過訂閱制，期待可以吸引年輕族群及學生等族群，預期年底前訂閱制可以占整體銷售5%至10%，同時刺激銷售表現，加上換機需求，預估新一代成長iPhone 16銷售可望成長10%至15%。

遠傳昨日也宣布，周五將在台北資訊園區門市舉辦盛大首賣會，祭出六大開賣好禮，前50名到場消費者，只要搭配申辦月付999元以上指定5G方案，不論新申辦、攜碼、續約，都享專案價外再折3,500元優惠。

iPhone 遠傳

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