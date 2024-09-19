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宏達電 秀新頭戴裝置

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

宏達電（2498）昨（18）日舉辦新品發表會，秀出新一代XR頭戴裝置「VIVE Focus Vision」，新品專為高階遊戲玩家與企業用戶打造，軟硬體規格全面升級，售價3萬4,900元起，預估第4季開始出貨，搶年底耶誕旺季商機，助攻業績。

宏達電HTC VIVE台灣區資深業務總監簡瑞春指出，VIVE Focus Vision集多功能於一身，可滿足次世代娛樂、社交、學習與訓練應用的全方位需求，同時賦予產業無限可能。

宏達電強調，VIVE Focus Vision無論是在遊戲、教育或職場協作中，使用者都能享受更沉浸、互動且高效的體驗，同時適用大型場域走動式擬真體驗（LBE）、工業訓練及混合實境等應用，帶來全面升級的使用體驗。

據悉，VIVE Focus Vision具有眼球追蹤與自動瞳距調整功能，並支援DisplayPort模式，更新率最高達120Hz，可實現無失真PC VR視覺饗宴；鏡頭方面則是雙16MP全彩鏡頭，雙眼合計達5K的解析度，可支援立體全彩透視功能，並擁有120度廣視角。

除硬體功能全面升級外，VIVE Focus Visionn機身採人體工學設計，在舒適性和性能之間找到完美平衡，將電池配置於裝置後方，搭配彎曲貼合的設計，不僅能符合個人頭型，更提供舒適平衡的配戴感。

展望未來，簡瑞春指出，宏達電有信心今年新品銷量會優於前一代機種，除將全力滿足一般玩家外，目前國內已有不少軍警消單位陸續與公司接洽，期盼透過VIVE Focus Visionn進行各種情境訓練。VIVE Focus Vision即日起開放預購，在10月17日前預購的消費者將可獲得多項禮包。

宏達電上半年稅後淨損17.19億元，較去年同期稅後淨損15.84億元擴大；上半年每股淨損2.07元，也較去年同期每股虧損1.91元加劇。法人認為，新品上市後，若能獲得市場青睞，將有助宏達電營運回溫。

宏達電 鏡頭

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