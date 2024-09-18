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Unity台灣開發者日 TTXC大會10/16登場

中央社／ 台北18日電

從台灣獨立遊戲「返校」、「還願」，到摘下法國安錫影展水晶獎的台灣VR作品「紅尾巴」，皆以跨平台遊戲引擎Unity製作，文策院助力下，TTXC台灣文化科技大會將於10月16日舉辦Unity台灣開發者日。

Unity是國際指標遊戲與互動內容製作平台，可用於開發2D、3D遊戲、XR虛擬實境作品，具備成本較低、容易上手的功能設計，簡化遊戲與動畫的開發流程。

文化內容策進院董事長蔡嘉駿今天透過新聞稿表示，與Unity遊戲引擎合作的「2024 U/DAY - Unity台灣開發者日」，希望能藉由產業深度交流，為台灣的遊戲與文化科技產業激發新創意，開拓更廣的國際市場；文策院也將藉由執行國發基金投資，協助遊戲業者降低開發籌資門檻、加速產業發展及國際化時程。

「2024 U/DAY - Unity台灣開發者日」當天將舉辦產業論壇、開發者提案，以及一對一專業諮詢會議。透過展示Unity最新技術和功能，為台灣開發者引薦Unity的第一手全球產業資訊。

此外，「2024 U/DAY - Unity台灣開發者日大會」即日起開放開發者提案至9月27日，徵求台灣原創Unity開發企劃案，以創意內容為核心，使用Unity遊戲引擎開發創新敘事創作、藝術展演、遊戲、互動體驗等，並有意和Unity與其國際產業社群建立關係，製作中專案也包含在內。

徵件將選出6名決選者，最終在「2024 U/DAY -Unity台灣開發者日」會選出1名「U/DAY Taiwan特別獎」獎項得主，可獲得2025年Unity全球開發者大會Unite門票與1年份的線上專業培訓課程。

2024 TTXC台灣文化科技大會將於10月12日至27日在高雄駁二藝術特區展開，其中「2024 U/DAY - Unity台灣開發者日」選在10月16日於Pinway駁二8號倉庫舉行。

文策院 駁二

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