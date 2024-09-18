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小米之家豐原太平洋授權店將於21日開幕

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

小米18日宣布，「小米之家豐原太平洋授權店」將於21日開幕。全新店舖將坐落於當地熱鬧的豐原太平洋百貨，期望與周邊商圈共築成為更便利的地方生活圈。開幕當天，小米將推出七大豪禮，包括限量贈品、購機優惠及抽獎活動。

另外Redmi 系列也將帶來新品 Redmi 14C與全新規格的 Redmi Pad SE 8.7，其中Redmi 14C 採用纖薄 8.22mm 機身，融合潮流多彩配色，彰顯年輕世代的個性風範，搭載 6.88 吋超大顯示螢幕，是 Redmi 系列迄今為止最大螢幕，內建八核心處理器與 5160mAh 大容量電池。自推出後備受關注的 Redmi Pad SE 8.7 也推出全新 4GB + 128GB 版本，提供消費者更多新選擇。

近年台中市府積極打造豐原成為台中副都心，隨著周邊建設新建、生活機能愈趨完善，並受惠於國道4號豐潭段通車，吸引愈來愈多於中科、后里科學園區以及神岡工業區就業的年輕族群在豐原置產定居。看好豐原未來發展，小米宣布21日於豐原太平洋百貨開設全新「小米之家豐原太平洋授權店」。新店點占地 30 坪，明亮簡潔的店舖空間展示一系列手機與智慧居家產品，讓豐原的消費者能一站擁有便利的智慧生活，享受多元的線下體驗，期望為豐原商圈再添活力。

Redmi 小米

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